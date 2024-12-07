В Татарстане ожидаются 16-градусный мороз и гололедица

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В субботу, 7 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и утром местами на республику опустится туман. Также возможен южный, юго-восточной ветер, скорость которого составит от 3 до 8 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −11 до −6 градусов, местами столбики термометров опустятся до −16. В дневные часы, по данным синоптиков, ожидается от −9 до −4 градусов. Местами на дорогах образуется гололедица.