«Хочу стать Героем России»: участники СВО навестили малышей нижнекамского детсада

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Воспитанники детского сада №22 в Нижнекамске смогли увидеть своими глазами военное снаряжение, боевые дроны, госнаграды и солдат в камуфляжной форме, которые встретились с ними. Мероприятие организовал координационный совет СТОС 6 и 7 микрорайонов в рамках празднования Года защитника Отечества.

Дети с большим интересом изучали почетных гостей. Герои нашего времени пришли к мальчикам и девочкам, чтобы поделиться своей историей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Наше мероприятие направлено на разговор вживую, чтобы дети видели настоящих участников СВО, могли с ними пообщаться, задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Такими мероприятиями мы охватим все наши образовательные и дошкольные учреждения», – рассказала председатель СТОС 6-го и 7-го микрорайонов Лариса Орлова.

Владимир Чермаков – ветеран СВО. Его товарищ с позывным Волчок временно находится в отпуске по ранению. Ребята внимательно слушали их рассказы о службе и о выполнении боевых задач.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Стараемся привить детям патриотизм, любовь к Родине. Много рассказываем, беседуем. Дети с интересом относятся к нашим рассказам, много вопросов задают, интересуются», – поделился Чермаков.

Юные патриоты с интересом разглядывали каждый предмет. Многие приспособления им знакомы, но так близко они видели их впервые. Попросили ребята рассказать и о боевых наградах бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Спас своего боевого товарища, отправил его к врачам. А сам остался лежать в окопе, за это получил орден Мужества, а эта медаль — за участие в СВО», – рассказал Волчок.

«А это военный дрон – маленький разведовательный аппарат, у него две камеры, одна спереди, другая снизу. И нам посчастливилось его сбить», – рассказали гости.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Дети увлеченно наблюдали, как собирается автомат Калашникова, разбирали содержание военной аптечки, примеряли на себе военную экипировку. Ребята подарили военным свои рисунки и совсем не хотели отпускать гостей.

Горящие глаза детей сами за себя говорили о том, насколько важно общение подрастающего поколения с настоящими защитниками Отечества.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я хочу стать военным, защитником, Героем России, потому что очень люблю наших солдат, верю в них. Желаю им счастья и здоровья», – поделился впечатлениями воспитанник детского сада №22 Арсений Варенов.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой