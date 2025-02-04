«Хочу служить Отечеству!»: Пижон из Лениногорска стал оператором БПЛА в зоне СВО

Военнослужащий по контракту Евгений из Лениногорска участвует в специальной военной операции под позывным Пижон. Контракт с Минобороны он заключил в феврале 2024 года. Уже год татарстанец участвует в боевых действиях.

Для своей бабушки Татьяны Алексеевны Евгений приготовил легенду, что едет в рабочую командировку.

Женя родился в Лениногорске 8 мая 2004 года. Его растила бабушка. Шустрый и неугомонный мальчишка часто возвращался после прогулок с друзьями в порванных штанах, с синяками и ссадинами на коленках.

«Особыми успехами в учебе Женя не отличался, — отмечает классный руководитель Марина Марисова. — Активно собирал экспонаты в школьный музей, занимался сбором макулатуры. Занимался спортом — посещал спортивную школу по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью».

После школы Евгений окончил Лениногорский политехнический колледж по специальности «штукатур-маляр», получил водительские права, пошел работать трактористом.

Когда началась специальная военная операция, юноша стал следить за новостями с фронта, интересовался продвижением российских войск. Вскоре молодой человек решил принять непосредственное участие в спецоперации.

«Я взял паспорт и пошел в военкомат. "Хочу служить Отечеству!" — сказал я на контрольно-пропускном пункте. Взяв направление, я прошел медицинскую комиссию. В заключении врачи написали, что я годен к прохождению воинской службы, и я отправился на военное слаживание», — рассказал Евгений.

О своем решении Евгений сказал лишь близкому другу Олегу, которого считает почти братом. В качестве амулета друг подарил ему кольцо с выгравированной надписью: «Спаси и сохрани». Военное командование оценило физическую подготовку бойца, он стал мотострелком в штурмовой роте мотострелкового полка. Евгений достойно выполнял поставленные перед ним задачи. Не раз командир отмечал грамотные и обдуманные действия своего подчиненного. Позднее Евгений был назначен оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Теперь в мои задачи входит управление дронами и обслуживание их, а также выполнение сопутствующих задач: составление плана полета, подготовка дрона к полету, настройка и присоединение необходимой техники так, чтобы ее масса не выходила за пределы допустимой полезной нагрузки. Также я обязан отслеживать технические показатели беспилотника во время полета и принимать решения в нештатных ситуациях, затем обрабатывать и анализировать данные, которые собрал дрон. Еще я должен проводить техобслуживание и ремонт БПЛА, вести документацию и так далее», — перечислил боец свои задачи на передовой.

По словам военного, БПЛА бывают трёх видов. Первый — квадрокоптеры, дроны с четырьмя винтами, способные подниматься и опускаться вертикально, как вертолеты. Ко второму относятся беспилотники самолетного типа (их еще называют «крыльями»), которым, как правило, нужны взлетная и посадочная полосы (хотя бывают исключения в виде беспилотников, запускаемых как снаряд из рогатки). И третий — гибриды первых двух видов, конвертопланы.

Несмотря на ответственную должность и возложенные обязанности, молодость и юношеская дерзость бойца всё же не раз брали верх: Евгений рисковал и находился на волосок от смерти.

Вот одна из историй, рассказанных военным. «Еду на мотоцикле, никому не мешаю. Вдруг вижу: за мной "птичка" увязалась. Я влево — она влево, я вправо — она вправо. Ну, я гашетку в пол, взял крен, выпрыгнул из седла и в сторону, перекатился, исцарапался весь. "Жужжи, жужжи!" — говорю "птичке". Слышу, упала в стороне. Ну, а я, довольный — снова на "мотик" и к своим», — поделился Евгений.

Совсем скоро закончится отпуск, предоставленный Евгению для реабилитации после ранения — он не был дома в течение года. Молодой человек вернется в зону спецоперации. Провожать его будут Татьяна Алексеевна и друг Олег. Теперь оберегать бойца будут кольцо и молитва бабушки. Евгений пообещал ей, что обязательно вернется живым и с победой.

Татарстанец планирует вернуться домой с немецкой овчаркой, которая стала ему на передовой преданным другом. Эту бездомную собаку Евгений приютил в тыловой зоне. «Завидев меня издалека, Жек радуется, виляя хвостом, а у меня всю усталость как рукой снимает», — пояснил боец.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.