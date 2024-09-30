Хирург из РТ о поездке на СВО: Каждую ночь снилось, что как будто что-то рядом взрывается

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Заведующий хирургией детской больницы Альметьевска Кирилл Булатов в пятый раз вернулся из командировки из зоны СВО. За все время нахождения на «поле боя» медик осмотрел более четырех тысяч детей. В свою первую поездку в Лисичанск он ездил еще два года назад. Ему пришлось работать в экстремальных условиях близко к линии фронта.

В этом году он выезжал в составе организованной группы, в Геническую областную больницу Херсонской области. За месяц пребывания на территории он осмотрел 800 детей, 35 из них прооперировал. Сегодня в России отмечается день воссоединения новых регионов с Россией и журналистам удалось пообщаться с Кириллом Булатовым.

— Как там обстоят дела с оборудованием и персоналом?

— Я не скажу, что там есть острая проблема, там очень хорошие врачи. Есть проблема в их количестве, но я думаю, что сейчас ценность врачебного кадра по всей России проблематичною. Там это особенно ощущается, врачей действительно не хватает. Пациентов очень много, это была областная больница и со всей области везли туда. Там нехватка коечного фонда, переполнены палаты, но хирурги работают там 24/7 с большим энтузиазмом они там вообще очень крутые.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

— Какие операции приходилось делать?

— Полный перечень: аппендициты, синдром острой мошонки, если мы говорим про экстренность. Какие-то были различные травмы в плане ушивания ран, также плановая помощь была, водянки, грыжи. Все, что мы делаем здесь, удалось там прооперировать.

— Почему вы решили ехать уже в пятый раз?

— Вообще, в целом и родители так воспитывали и есть понимание быть там, где ты нужен. Тем более мы педиатры, детские врачи. В этот раз меня позвали, и я знал, что нужен там. Также было и до этого. Раньше мне было немного обиднее ездить. Служба не была так настроена. В 2022 году мы только открылись, не хватало хирургов, я уехал, и большая нагрузка была на ребят, которые тут работают. Сейчас у нас штат укомплектован, и я уезжаю, я спокоен за свое отделение. Они прекрасно справляются, все то же самое выполняется, работа идет и в этот раз мне спокойнее ехать. А там ты нужен, туда нужно ездить. Там много людей живет, это не руины разрушенные, где кажется, что там никого кроме военных. Там такие же люди, такие же дети, им очень нужна помощь, поэтому я считаю, что врачи должны ездить помогать.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

— В первый раз было страшнее ехать?

— Первый — конечно, первый раз я вспоминаю, совершенно другие эмоции. Сейчас ты едешь просто, как на обычную работу, уже привык. В первый раз мы с товарищем Тимуром Сафиным приехали, по улице выйти из машины страшно и куда-то наступать. Действительно, там тогда линия фронта была очень близко, город полностью не разминирован и можно было ходить только по асфальту. Нельзя наступать на газоны. Первые выстрелы, прилеты были очень большим стрессом. Я помню первые свои ночи там, и в госпитале, и дома. Каждый раз снилось, что как будто где-то что-то рядом взрывается, а сейчас уже абсолютно равнодушен к этому.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

— Ваша детская мечта?

— Стать детским хирургом. Нет. Наверно, детским врачом. Первая была цель стать детским врачом. А в процессе обучения в казанском медуниверситете было принято довольно-таки быстро точное решение. Уже на втором курсе я понял, что буду детским хирургом и до конца иду к мечте.

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