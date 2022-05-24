Химпром в сфере экологии стал играть в открытую

В преддверии Дня химика «Татаринформ» продолжает разбираться в современном состоянии химической промышленности республики. Один из принципиальных вопросов отрасли -воздействие на окружающую среду. Как изменились подходы в сфере экологии, каково состояние производств с точки зрения безопасности и как ведется контроль за ними – в новом материале.

Что с экологией в РТ?

С экономической точки зрения химическая и нефтехимическая промышленности стали донорами бюджета наряду с добычей нефти. Однако периодически в обществе возникают вопросы о цене такого донорства. Кого-то пугает само слово «химия». Кто-то помнит, как в 60-е – 70-е годы на юго-востоке ТАССР из активной добычи нефти нормальное ведение сельского хозяйства стало практически невозможным практически в целых районах.

Первое – обычное предубеждение.

- В Татарстане, как и любом промышленно развитом регионе, да еще и с крупными городами, конечно, присутствует воздействие на окружающую среду. Но по сравнению со многими другими промышленными центрами, оно не так выражено. Это подтверждают авторитетные исследования. Например, ни один татарстанский промышленный город не попал в число 12 наиболее загрязненных промышленных центров РФ, для улучшения ситуации в которых был создан федеральный проект «Чистый воздух». Более того, по результатам 2020 года наша республика даже заняла первое место в ESG-рейтинге регионов от RAEX с весьма неплохими показателями по направлению environmental («окружающая среда»)", - рассказывает Эльвира Курбанова, эксперт по вопросам экологии Совета по предпринимательству при Президенте РТ, директор ООО «Центр экологического сопровождения». -

Второе во многом базируется на прошлых проблемах. В последние годы рост воздействия промышленности на окружающую среду удалось остановить, а по многим направлениям это воздействие стало снижаться. Например, относительно воздействия на воздух (наиболее волнующего общественность) в своем интервью «Татар-информ» министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в январе 2022 года рассказал: «В 2021-м зафиксировано снижение фактов превышения ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ – прим.ред.). По последним данным, этот показатель уменьшился еще на 12,4%. Качество воздуха на сегодня улучшилось».

Причем такое снижение наблюдается несколько лет подряд. в 2000 году доля проб воздуха с содержанием вредных веществ выше нормы в городах Татарстана переваливала за 8%. А в 2020 году этот показатель составил всего 0,7%, что, кстати, ниже, чем в среднем по России (0,83%). Причем в нашей республике превышения чаще фиксируются на автомагистралях, чем у промышленных объектов. Поэтому сейчас экологов гораздо больше волнует проблема выхлопа автомобилей.

Александр Шадриков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Контроль растет

Снижение ПДК отмечается на фоне усилении контроля: увеличении количества проб, автоматизации замеров, расширении форм контроля.

- Мы мониторим воздух на 119 точках, 16 станций автоматического контроля следят за качеством атмосферного воздуха. В режиме онлайн они передают на наши серверы данные. Через каждые 20 секунд происходит отбор проб, показатели усредняются и каждые 20 минут приходят к нам на сервер. То есть мы видим все в режиме онлайн. Есть еще шесть передвижных экологических лабораторий. Если какие-то жалобы приходят к нам, передвижная экологическая лаборатория выезжает на место, проводит отбор проб, - рассказал «Татар-информу» Александр Шадриков.

Причем контроль нарастили и сами предприятия. На границах «Нижнекамскнефтехима» и его санитарно-защитной зоны состояние воздуха контролируют пять стационарных и один передвижной экологический пост. У «Казаньоргсинтеза» помимо регулярных замеров на территории стационарный пост расположен на Жилке. И предприятия постоянно на связи с контролирующими и проверяющими органами.

- Хочу отметить открытость наших предприятий: «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» передают в режиме онлайн данные со своих станций на наши серверы, - подчеркивает Шадриков. - Если говорить о мониторинговой сети, то мы планируем дальше ее расширять и сделать максимально открытой в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году Президентом РТ.

Фото: © «Татар-информ»

Эксперты отмечают еще и рост открытости со стороны самих компаний.

- Что на самом деле важно, на мой взгляд, это поворот крупных компаний в отношении открытости мониторинга их воздействия на окружающую среду. Ведь решение проблемы начинается именно с ее выявления, - подчеркивает Эльвира Курбанова.

Интересный опыт и пример такой политики продемонстрировал тот же «Нижнекамскнефтехим».

- Мы открыты для всех: данные в онлайн-режиме поступают в надзорные органы и доступны любому пользователю интернета в мобильном приложении «Мой Нефтехим», - рассказал Олег Гришаков руководитель по экологии ПАО «Нижнекамскнефтехим.

Экология как часть модернизации

Курс на открытость – это часть нового понимания свой ответственности со стороны менеджмента и собственников крупных предприятий.

- Отношение бизнеса к экологии очень крепко поменялось в лучшую сторону. Растет сознательность граждан и руководителей предприятий. В этом, конечно, есть и заслуга надзорных органов. Бизнес понимает, что дешевле работать в рамках существующего природоохранного законодательства, нежели платить большие штрафы, - подчеркивает Зуфар Юнусов, Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ в РТ.

Фото: © «Татар-информ»

Химики и нефтехимики в нашей республике оказались в числе лидеров экологического движения, по мнению экспертов.

- Нефтяники, нефтехимики, химики вообще одними из первых в Татарстане задумались об экологической ответственности, устойчивом развитии, стратегии ESG, - напоминает Эльвира Курбанова. - Из татарстанских компаний нефтегазохимического сектора полноценные отчеты ESG имеют “Татнефть” и “ТАИФ-НК”. У «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» есть официально зафиксированные программы в области устойчивого развития. А после их вхождения в СИБУР на них распространились и строгие параметры ESG, которые декларирует эта компания, в соответствии с ESG-отчетами СИБУРа. Все модернизационные проекты, которые ведут эти предприятия, все технологическое обновление всегда имеет экологический аспект – снижение воздействия на окружающую среду. Так что с точки зрения экологической ответственности нефтегазохимических предприятий движение однозначно позитивное.

Модернизация с экологическим аспектом – это мировой тренд в нефтехимии –. Ни одна современная технология в химической промышленности не будет внедрятся, если она ведет к ухудшению экологической ситуации. Того же требует и законодательство. На практике это выливается в то, что при росте мощностей в химпроме воздействие на окружающую среду либо не увеличивается, либо вообще сокращается.

Примером может служить крупнейший химический проект Татарстана - олефиновый комплекс, мощностью 600 тысяч тонн этилена в год, который сейчас возводится на предприятии СИБУРа в Нижнекамске. Там применены решения, отвечающие самому высокому уровню требований к параметрам экологического воздействия. В том числе предусмотрена установка бездымной факельной системы. Это позволило снизить прогнозируемые показатели по выбросам СО примерно в 20 раз по сравнению с наилучшими доступными технологиями РФ, соединений оксидов азота – почти в восемь раз относительно российских НДТ и втрое по сравнению с европейскими. Система непрерывного мониторинга выбросов (СЕМS) даст возможность операторам в онлайн-режиме отслеживать необходимые показатели. Также на комплексе будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, что позволит полностью исключить образование сточных вод и до минимума снизить воздействие на водные ресурсы. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.

На другом крупном химическом объекте - «Казаньоргсинтезе» - по тем же принципам ведется реконструкция реактора «В» завода полиэтилена низкого давления. Она позволит вдвое сократить объем нагрузки на окружающую среду при трехкратном увеличении мощности производства (с прежних 70 тыс. тонн в год до 220 тыс. тонн). Новый реактор будет снабжен системой рекуперации сбросных газов – то есть часть газов, которые, по сути, были отходами, и раньше просто сжигались на факеле, будут возвращаться в производство. На другой площадке того же завода – единственном в России комплексе мощностей по производству поликарбоната - завершается проект модернизации производства изопропилбензола (честь сырья в цепочке передела поликарбоната). Фактически это будет абсолютно новое производство на базе экологичных цеолитных катализаторов. При этом по проекту запланировано и снижение объемов выделяемого СО2 и числа отходов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Химия и глобальные экопроекты

И, конечно, ответственность химических и нефтехимических предприятий выражается и в участии в экологических проектах. Фактически обязательным стало участие химзаводов в крупных федеральных и региональных проектах. Так только в рамках проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» мероприятия на «Казаньоргсинтезе» оценивается почти в 2 млрд рублей. За его плечами – и беспрецедентный проект по экореабилитации озер Лебяжьих.

В экопроектах важно отметить тенденцию последних лет, которая на практике показывает изменение отношений крупных предприятий химотрасли к защите окружающей среды. Российское законодательство требует от предприятий проводить определенный набор экологических мероприятий, например компенсационную посадку деревьев или компенсационный выпуск мальков рыбы. В последние годы химзаводы, помимо этих обязательных работ, занимаются озеленением городов и выпуском мальков. То есть делают это сверх обязательных работ. Так «Казаньоргсинтез» за годы участия в акции «Зеленый рекорд» высадил более 7 тысяч деревьев и кустарников. «Нижнекамскнефтехим» за последние 5 лет реализовал один из крупнейших проектов в этой сфере в республике - высадил почти 200 тысяч деревьев на площади 56 гектар. И еще 110 тыс. будет высажено в 2022 году. Также Нижнекамск вошел в программу «Зелёная формула СИБУРа».