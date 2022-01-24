Александр Шадриков: «Проблемы Куйбышевского водохранилища нужно решать системно»

Александр Шадриков: «Нацпроект «Экология» позволил нам решить серьезную проблему – ранее накопленные ущербы»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Вместо иловых полей казанцы получат зону отдыха»

Какие главные экологические вызовы стоят перед республикой в наступившем году?

Татарстан – промышленный регион. Соответственно, промышленность и экономика в целом должны быть экологичными. Когда мы говорим об экономике, имеем в виду валовый региональный продукт, индекс промышленного производства. Все остальные KPI – качество окружающей среды, водных объектов и воздуха. Это те экологические направления, которые больше всего беспокоят жителей республики. Решать накопленные экологические проблемы помогает национальный проект «Экология» и региональная программа, которая реализуется в республике. Они работают над основным показателем – благоприятной окружающей средой. Ведь самое главное – наши люди, живущие в Татарстане. Нацпроект «Экология» позволил нам решить серьезную проблему, - ранее накопленные ущербы. Это рекультивация иловых полей в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги», рекультивация Самосыровской свалки в рамках «Чистой страны» и многое другое. В целом сумма финансирования за 2021-й год в рамках национального проекта «Экология» составила 3,3 млрд рублей.

Это больше, чем за предыдущий год?

Больше. Мы за предыдущие годы в рамках нацпроекта «Экология» провели реконструкцию и строительство 12 очистных сооружений, а в 2021 году приступили к реализации такого проекта, как реконструкция очистных сооружений Казани. Среди 174 очистных сооружений республики удельный вес очистных сооружений Казани составляет 42%. Это один из серьезнейших объектов, который все время негативно влиял на качество воды и ситуацию на Волге. Реконструкция сегодня полным ходом реализуется в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Кроме того, по поручению Президента РТ мы начали рекультивацию иловых полей БОС г.Казани. Напомню, иловые поля занимают порядка 100 га в районе Отар и Победилово. С 2021 года начата рекультивация данного объекта, цена вопроса – 8,1 млрд рублей.

Что даст этот проект для населения и когда он будет завершен?

Когда мы проходим или проезжаем мимо полей, то сразу чувствуем качество воздуха, понимаем, как это влияет на Волгу, куда попадают стоки. В 2024 году мы должны завершить рекультивацию, организовать рекреационную зону, посадить деревья. Будет красивый вид в сторону Верхнего Услона. Конечным итогом работы станет не только улучшение качества воды и воздуха. Мы сделаем на этом месте еще одну зону отдыха для казанцев.

«Когда мы проходим или проезжаем мимо полей, то сразу чувствуем качество воздуха, понимаем, как это влияет на Волгу, куда попадают стоки» Фото: eco.tatarstan.ru

«Нерест прошел идеально, такую оценку дали представители науки»

Хотелось бы поговорить о проекте оздоровления Волги: сколько выделено средств, какие работы уже проведены и что еще планируется сделать? Все, что связано с Волгой, нас всех беспокоит. Здесь много разных аспектов и один из главных это, конечно же, уровень воды.

Действительно, в 2021 году многих беспокоил низкий уровень воды. Все мы знаем, что Волга и Кама составляют Волжско-Камский каскад. Мы живем на берегу Куйбышевского водохранилища. От его работы зависит жизнедеятельность пяти субъектов. Всего на Волге 8 гидроузлов, на Каме – 3 гидроузла. В 2021 году в Приволжском округе была объявлена чрезвычайная ситуация. Все аналитики Росгидромета говорили, что это повторение ситуации 2010 года. Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада устанавливается Росводресурсами с учетом решения межведомственной рабочей группы (МРГ). И, несмотря на то, что 2010 год повторился в 2019-2021 годах, мы сохранили благоприятный уровень водохранилища благодаря профессионализму членов МРГ. У нас положительно прошел нерест. Вспомните, в 2021 году уровень воды начал падать только в августе, то есть мы сохранили воду на нерест и судоходство. Далее мы вышли с инициативой в Минприроды РФ поменять правила использования водных ресурсов, которые были приняты еще в 1972 году. Нужно системно подойти к решению вопроса, ведь это не только проблема Куйбышеского водохранилища. Многие люди знают о том, что уровень Каспия упал более чем на метр. Чтобы держать подпор на Нижней Волге, нужно больше воды, ведь это - основной аккумулятор Волжско-Камского каскада.

Кроме того, нужно строить гидротехнические сооружения на Волжско-Актюбинской пойме. Сегодня нужно поднимать уровень Нижнекамского гидроузла, чтобы иметь дополнительный водный ресурс. Чебоксарскую ГЭС тоже нужно менять. По инициативе нашей республики подготовлены предложения по внесению изменений в правила на уровне России. Проблему предложили решать системно. Нас поддержали, предстоит большая научная работа, на основании которой будут внесены изменения в правила. Мы создали межведомственную комиссию для обсуждения ситуации на Куйбышевском водохранилище, в состав которой вошли представители пяти субъектов - Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей и Татарстана.

Если же говорить о нацпроекте «Экология», то это реконструкция и строительство очистных сооружений, ликвидация накопленного ущерба, поднятие затонувших судов. Если говорить о ранее накопленном ущербе, то это демонтаж бездействующего нефтепровода Озерного месторождения под Нижнекамской ГЭС, который затопило, и он остался под водой.

Из-за падения уровня Волги осенью нанесен ущерб экосистеме реки?

В одном из республиканских изданий была опубликована статья, где в качестве эксперта выступал рыбак. У спикера не задался клев, и он сообщил в интервью журналистам, что, якобы, из-за уровня воды рыба пропала. Его комментарий был опубликован как мнение профессионала, который способен делать аналитику. Мы прекрасно понимаем, что врачи должны лечить, а учителя – преподавать, а аналитику по состоянию водных биологичексих ресурсов делать эксперты научно-исследовательского института ГосНИОРХ. Это специалисты, которые проводят исследовательские рейды. Во время нереста у нас вода стояла на уровне 53,5 метра по Балтийской системе в районе Верхнего Услона. Нерест прошел идеально, такую оценку дали представители науки. Уровень водохранилища в конце декабря был на отметке 50 метров 11 сантиметров по Балтийской системе. Наша задача заключается в том, чтобы весной вода была. Мы понимаем, что нерест не за горами, и мы работаем в этом направлении, просим, чтобы держали уровень воды на Куйбышевском водохранилище.

Фото: ИА «Татар-информ»

Вопрос в развитие темы: к каким показателям качества воды мы должны прийти после окончания работ на очистных сооружениях?

Если говорить о голых цифрах, то мы должны улучшить сброс 70% сточных вод или сократить в 3 раза долю некачественных сбросов до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология». По данному вопросу будем работать с собственниками очистных сооружений. Есть в республике и антигерои, это ООО «Арча» в Балтасинском районе. Предприятие загрязнило своими стоками реку Шошма. Нельзя зарабатывать и в то же время губить экологию. Мы с нарушителями активно работаем, такого не должно быть.

Много ли фактов было зафиксировано в 2021 году в части сброса неочищенных стоков. Были ли возбуждены уголовные дела?

Уголовные дела были, ущерб окружающей среде подсчитан, штрафы вынесены, суды продолжаются. Хотелось бы привести один из негативных примеров. Была масса жалоб от населения на Чистопольские очистные сооружения. Сегодня идут суды, нарушителю выписана значительная сумма штрафов. Будем работать, чтобы впредь таких фактов не было. Конечно, много еще нужно сделать, чтобы навести порядок. Всего за год при поддержке МВД по РТ, Следственного комитета, Волжской природоохранной и Казанской прокуратуры возбуждено 21 уголовное дело. Размер штрафов и взысканного ущерба в бюджет республики составил около 85 млн рублей. Я подчеркну - это злостные нарушения, по которым продолжаются судебные тяжбы с нарушителями.

«Отбор проб воздуха происходит каждые 20 секунд»

Давайте, от воды перейдем к воздуху: какие проблемные зоны у нас есть? Татарстан - промышленно развитый регион. У нас есть различные производства, выбросы. Как ситуация обстоит в этом плане по итогам года?

Мы мониторим воздух на 119 точках. 16 станций автоматического контроля следят за качеством атмосферного воздуха. В режиме онлайн они передают на наши серверы данные. Через каждые 20 секунд происходит отбор проб, показатели усредняются и каждые 20 минут приходят к нам на сервер. То есть мы видим все в режиме онлайн. Есть еще 6 передвижных экологических лабораторий. Если какие-то жалобы приходят к нам, передвижная экологическая лаборатория выезжает на место, проводит отбор проб. В 2021 году при поддержке Президента Татарстана мы дооснастили наши станции и сейчас анализируем до 59 веществ, в том числе 36 веществ в режиме онлайн. Хочу отметить открытость наших предприятий. «Татнефть» и «Нжнекамскнефтехим» передают в режиме онлайн данные со своих станций на наши серверы. Мы в режиме онлайн видим, какое качество атмосферного воздуха в Нижнекамском промышленном узле. В октябре прошлого года были приобретены датчики для определения формальдегида в воздухе. За три месяца превышений не было зафиксировано. Если говорить о мониторинговой сети, то мы планируем дальше ее расширять и сделать максимально открытой в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году Президентом РТ.

«Если какие-то жалобы приходят к нам, передвижная экологическая лаборатория выезжает на место, проводит отбор проб» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Это что даст населению? Люди смогут получать данные мониторинга в режиме реального времени?

Да, такая задача стоит. У нас за 2021 год проведено более 4,3 млн измерений атмосферного воздуха. Если анализировать 2021 и 2020 годы, то в 2021-ом зафиксировано снижение фактов превышения ПДК. По последним данным, этот показатель уменьшился еще на 12,4%. Качество воздуха на сегодня улучшилось.

С чем это связано? Это снижение деловой активности или работа, которую вели предприятия по оснащению оборудованием, которое снижает выбросы и ущерб внешней среде?

Если говорить об экономике, то в 2021 году на экологические мероприятия в республике было направлено у нас 11,5 млрд рублей. В том числе 6,8 млрд вложено предприятиями. По данному показателю Татарстан, как и в прошлом году, занимает первое место в ПФО. Крупнейшие вложения у «ТАИФа» и «Татнефти». Нефтяная компания поставила задачу посадить 5 млн деревьев для снижения углеродного следа, это огромное количество. Это историческое событие. В республике зарождаются новые леса. Я говорю о социальной ориентированности наших предприятий и промышленности.

В республике выстроен диалог власти, общества, промышленности и науки, которая подсказывает, что нужно сделать для декарбонизации. Наши вузы и промышленные предприятия, институты вносят предложения, исходя из которых, мы составляем республиканскую программу. Это - мировой тренд, сейчас везде об этом говорят. Мы также заявились в Минприроды и Минэкономразвития РФ, чтобы получить финансирование по данному направлению.

«Вся промышленная зона расположена так, что по «Розе ветров» на город выбросы не идут» Фото: ИА «Татар-информ»

«Благодаря градостроителям Казани и «Розе ветров» выбросы не идут на город»

Какие еще задачи ставите в Год цифровизации для дальнейшего улучшения атмосферного воздуха?

В Казани преобладают ветра, дующие от города в сторону промышленной зоны. За это нужно благодарить разработчиков генплана Казани – мудрейшие были люди. Вся промышленная зона расположена так, что по «Розе ветров» на город выбросы не идут. Это заслуга прошлого, говоря же о будущем, несомненно нужно более активно заниматься цифровизацией, она нужна и для надзора.

К примеру, у нас часто бывают неблагоприятные метеоусловия (НМУ). На этот случай у каждого промышленного предприятия есть план мероприятий - какие источники он должен приостанавливать, чтобы сократить выбросы. По каждому уровню НМУ мы будем видеть аварийные выбросы.

Перед министерством стоит задача не просто обнаружить выбросы с превышением установленных параметров. По фиксации на наших станциях в обратном расчете мы должны увидеть этот источник. Цифровизация дает максимальные возможности обнаружения таких нарушителей.

Часто звучит тема, связанная с автомобилизацией. У нас с каждым годом становится больше автомобилей и, соответственно, больше выхлопных газов. Как это влияет на экологию в Казани и в других городах?

Когда мы стоим в пробке или на светофоре, если окно приоткроем, то сразу узнаем, какое качество воздуха. Конечно, Казань – миллионный город, где транспорт влияет на качество воздуха. Благо, у нас реализуется программа по переходу на газомоторное топливо, в 2021 году переоборудовано более 2 тыс. машин. Конечно, меняется качество топлива, бензина, солярки. Если проанализировать последние 5 лет, у нас в рамках операции «Чистый воздух», были организованы рейды совместно с ГИБДД. Превышение загрязняющих веществ в выхлопных газах автотранспорта составляет всего лишь 2,8%, а раньше было более 5%.

«Основную часть жалоб составляют строительные отходы. Перед нами стоит задача автоматизировать эту работу, чтобы отслеживать все передвижение строительных отходов с момента демонтажа и до конечного пункта» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наши дети - самые активные, они больше всех помогают выявлять свалки»

Многих беспокоит тема свалок. Сколько было зафиксировано фактов незаконного выброса отходов и организации незаконных свалок в 2021 году? Ведь не секрет, что зачастую к этому причастны предприятия.

Татарстанцы активно пользуются «Народным контролем», где 60% заявок приходится на несанкционированное размещение отходов. Основную часть жалоб составляют строительные отходы. Перед нами стоит задача в 2022 году автоматизировать эту работу, чтобы отслеживать все передвижение строительных отходов с момента демонтажа и до конечного пункта. У нас есть такие сервисы, как «Школьный экопатруль». Наши дети - самые активные, они больше всех помогают выявлять свалки. После того, как свалка ликвидирована мы заносим данные на экологическую карту.

Если говорить об «Эковесне», то это двухмесячник, когда после зимы наводим все вместе порядок в лесах, на берегах водоемов, прилегающих территориях. Более миллиона татарстанцев сейчас выходит на субботники. В 2021 году участниками экоакции «Вода России», направленной на очистку берегов водных объектов, стали 276 тыс. человек. В результате у Татарстана первое место среди 85 субъектов страны. В нашей республике экопросвещением занимаются с детского сада. Дети приходят из школы или из садика и рассказывают своим родителям, что и как надо делать. Это очень важно, что у детей уже сейчас сформировано понимание того, как нужно относиться к экологии.

Произошел перелом в сознании людей?

Приведу простой пример: у нас каждый год уменьшается количество свалок. Это не из-за того, что мы меньше выявляем, а потому, что изменилось отношение людей. Мы ездим по республике, сейчас другая ситуация по сравнению с тем, что было еще 20 лет назад. Конечно, огромная работа делается, но и отношение другое к экологии у жителей республики.

Новые требования и экостандарты иногда вызывают конфликтные ситуации. Крупные операторы находятся в противоречии с бизнесом по теме вывоза и утилизации отходов. В Закамской зоне дискуссии идут, в том числе и судебные. Как оцениваете ситуацию?

Сейчас идут судебные разбирательства. Есть обязательства, есть требования. В данной ситуации суд сам решит, примет правильное решение. Мы не вправе давать оценку, когда идет судебное разбирательство между двумя юридическими лицами. Мы – экологический надзор, делаем аналитику в отношении нарушителя в рамках экологии и природопользования. Промышленники не должны делать одолжение, они - такие же природопользователи. То есть если ты пользовался благами природы, то обязан заплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Закон написан для всех одинаково.

«Экология - тема модная. Благо у нас молодежь ориентирована на сохранение природных ресурсов и окружающей среды» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Какие новые, ключевые проекты будут реализованы министерством в новом году?

Мы подписали соглашение в рамках нацпроекта «Экология» на 5,5 млрд рублей. Кроме того, будет реализован региональный проект по ликвидации негативного воздействия на водные объекты. Я уже отмечал, что Президент РТ объявил 2022 год Годом цифровизации, а это значит, что мы должны оцифровать наше министерство, сделать его максимально прозрачным для наших граждан.

В рамках научно-образовательного центра «Циркулярная экономика» мы вошли в пилотную программу федерального проекта, активно занимаемся этим направлением. Также ставим задачу в части реализации еще одного важного проекта - экологического центра, базы юннатов в Казани. Конечно, планируем усилить мониторинг незаконного размещения отходов. В научной части продолжим работать с институтами Российской академии наук, вузами, кафедрами экологии. Мы знаем, что в 8 вузах Казани есть экологические факультеты и экологические кафедры. Экология - тема модная. Благо у нас молодежь ориентирована на сохранение природных ресурсов и окружающей среды.