Чем дышит Татарстан

Новости о превышении ПДК тех или иных веществ в воздухе звучат угрожающе. Они заставляют жителей городов с тревогой относится к любому неприятному запаху. Но, как ранее выяснил «Татар-информ», неприятный запах и превышение ПДК – это совсем не одно и то же. Так когда же реально в воздухе есть вредные вещества? Какие они и откуда берутся? Какую реальную угрозу несут в себе превышения ПДК и зависит ли от них рост онкологии или это всего лишь «страшилка» из соцсетей? Об этом – в новом материале проекта «Дышать легко», в котором мы учимся отличать правду от мифов о воздухе Татарстана.

Атмосфера у поверхности земли, там, где мы чаще всего дышим, на 98-99% состоит из азота и кислорода Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Чистый и «нечистый»

Прежде чем говорить о загрязнении воздуха, давайте поймем, а что вообще можно считать чистым или грязным воздухом? Атмосфера у поверхности земли, там, где мы чаще всего дышим, на 98-99% состоит из азота и кислорода. Колебания в долях зависят от влажности. При этом на азот приходится больше трех четвертей всего объема воздуха. Еще примерно 1% занимает аргон.

Четвертым по объему веществом в составе воздуха является углекислый газ, который мы выдыхаем ежедневно. Доля CO2 в воздухе – менее 0,05%. Нормы остальных веществ исчисляются десятитысячными долями процента. А насчитывается их несколько сотен наименований. Как отмечает старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Артур Шагидуллин, в Казани в перечень выбросов в атмосферу входит порядка 400 компонентов, а Набережных Челнах и Нижнекамске – около 300.

Узнать о наличии загрязнения можно только на основе данных исследований Фото: © ИА «Татар-информ»

Поэтому если смотреть укрупненно, состав чистого и загрязненного воздуха почти не отличим, чего не скажешь о влиянии на здоровье человека. Постоянное превышение норм некоторых ядовитых веществ в атмосфере, даже если их доля совсем крошечная, может привести к очень серьезным последствиям. Узнать о наличии загрязнения можно только на основе данных исследований. Для лабораторной фиксации уровня загрязнений было придумано понятие предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества (его мы уже немного касались в статье «Чем пахнет Татарстан»). При этом разные значения имеют среднесуточные и максимально-разовые ПДК. Они исчисляются в сотых и тысячных долях миллиграммов на кубический метр воздуха. А конкретные значения по наиболее распространенным веществам зафиксированы в СанПиН 2.1.6.1032-01.

Дышать стало легче

От сухой теории переходим к нашей повседневности. А как часто превышаются ПДК в Татарстане? Государственные надзорные органы ежегодно берут тысячи проб воздуха в Татарстане. Параллельно в постоянном режиме проверка состояния атмосферы проводится автоматизированными стационарными лабораториями. В 2020 году доля проб с превышением ПДК в городах Татарстана составила всего 0,7%, а в селах и того меньше – 0,28%. Причем показатели в нашем регионе существенно лучше, чем в среднем по России. А по сельской местности показатель вообще ниже почти в два раза (доля проб с превышением ПДК в общем по городам РФ за тот же период составила 0,83%, а в сельской местности – 0,45%).

Число проб с превышением ПДК в промышленных зонах оказалось ниже, чем в сельской местности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Примечательно, что число зафиксированных фактов превышений ПДК с каждым годом понемногу снижается. Для сравнения, в 2000 году доля проб воздуха с содержанием вредных веществ выше нормы в Татарстане переваливала за 8%. Сказывается целенаправленная политика по контролю выбросов, повышению качества топлива для двигателей внутреннего сгорания (вплоть до Евро-5) и обновлению автопарка. Так что с дышать за 20 лет нам стало гораздо легче.

7 превышений ПДК на тысячу замеров – показатель однозначно хороший. Но это все-таки «средняя температура по больнице». В Татарстане есть места, где повышенное загрязнение фиксируется гораздо чаще.

Автомагистрали - лидеры сводок загрязнений

По данным министерства экологии и природных ресурсов РТ, чаще всего превышения норм предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксируются возле автомагистралей. В среднем по республике 1,8% от всех замеров на дорогах показали несоответствие воздуха гигиеническим нормативам. Среди городов абсолютный лидер – Казань. 2,5% всех замеров на транспортных магистралях столицы Татарстана в 2020 году зафиксировали загрязнение воздуха заметно выше нормы.

А вот воздух у промышленных предприятий неожиданно оказался гораздо чище. В среднем по Татарстану только 0,2% проб воздуха на промплощадках выявили нарушения. Это сопоставимо с уровнем превышений в сельской местности. При этом по районам в лидерах не оказалось крупнейших городов республики. Чаще всего превышения ПДК вредных веществ фиксировали в подфакельных и маршрутных исследованиях в Альметьевском, Зеленодольском, Заинском, Лениногорском районах.

Аммиак, формальдегид, диоксид азота

Какие же вещества являются «злостными нарушителями»? В 2020 году в общем по Татарстану фиксировались превышения норм ПДК сажи (27%), диоксида азота (25%), оксида углерода (16%), взвешенных веществ (15%), аммиака (3%), сероводорода (3%). На эти вещества приходится 90% всех случаев.

Но если проехаться по крупнейшим городам, то картина будет иной. В течение 2020 года в Казани на стационарных постах чаще всего фиксировали превышения ПДК аммиака и формальдегида, и в два раза реже - диоксида азота. В Набережных Челнах наоборот диоксид азота попал в лидеры наряду с фенолом. В Нижнекамске главные «нарушители» - фенол и аммиак.

Основным источником загрязнения формальдегидом, диоксидом азота, сажей, оксидом и диоксидом углерода является автотранспорт. Сажу, оксид углерода, фенол можно встретить в составе выбросов предприятий энергетической, нефтяной, нефтехимической и иных отраслей, иногда даже не связанных с химией. Аммиак в Татарстане чаще всего в воздух попадает с сельскохозяйственных предприятий от продуктов жизнедеятельности скота и удобрений. Его источники также есть на коммунальных предприятиях, например, на объектах водоканалов. Сероводород – спутник свалок, канализационных коллекторов, очистных сооружений, снегоплавилен, сельскохозяйственных ферм, реже – нефтяных вышек. Подробнее об источниках загрязнения – в нашем следующем материале.

Сегодня есть, а завтра нет

На первый взгляд, то, что превышения норм ПДК фиксируется не постоянно, а от случая к случаю, кажется немного странным. Например, число автомобилей в Казани кардинально не меняется, но в один день превышение ПДК формальдегида может быть высоким, а в другой – лаборатории фиксируют его долю в пределах нормы. И это не зависит от выходных, когда поток горожан устремляется загород.

Такие странности легко объясняются особенностями погоды. Некоторые погодные явления не способствуют рассеиванию загрязняющих веществ. Например, в безветренную погоду вещества могут концентрироваться на небольших по площади территориях. Температурная инверсия – резкие перепады температуры между слоями воздуха – ухудшает вертикальное рассеивание веществ. То есть, более легкие вещества просто не поднимаются выше. Чаще всего это явление выражается в виде тумана или дымки днем.

Неблагоприятных дней в году может быть много. В 2020-ом, по данным минприроды РТ, в Казани отмечено 172 дня с неблагоприятными для рассеивания выбросов метеорологическими условиями, в Челнах – 141, в Нижнекамске – 149.

«У нас связь между онкологией и загрязнением атмосферы на регулярной основе не фиксируется»

Чем нам грозит превышение ПДК? Это, наверное, самый важный вопрос.

- В основном они (вредные вещества в атмосфере – прим.ред.) обладают раздражающим действием, способны усугублять состояние хронических больных, страдающих заболеваниями дыхательных путей, могут влиять на состояние кожных покровов, слизистых оболочек носоглотки. Они могут провоцировать кашель, синуситы. При высоких концентрациях загрязняющих веществ в воздухе возможно слезотечение, - рассказывает заведующий кафедрой аналитической химии Химического института им Бутлерова КФУ Геннадий Евтюгин.

Но, как выясняется, много зависит от количества загрязняющих веществ, периодичности превышений ПДК и продолжительности сохранения загрязнений на высоком уровне, а также от сочетания других факторов, в том числе и состояния здоровья самого человека.

Вредные вещества в атмосфере могут провоцировать кашель, синуситы Фото: pixabay.com

- Есть генетические факторы, которые, если негативные факторы не влияют, могут и не проявиться. Эти сбои могут проявиться в различной форме – у кого-то в виде аллергических заболеваний, у кого-то в виде хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей, - дополняет доктор медицинских наук, профессор, декан медико-профилактического факультета КГМУ Фарид Хузиханов.

О вот с распространенным мнение о связи загрязнения атмосферы и онкологических заболеваний все оказалось гораздо сложнее.

- Тема загрязненного воздуха, который является основной или второстепенной причиной онкологических заболеваний активно обсуждается специалистами различных направлений, - рассказывает главный врач ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" Казани Олег Галиуллин.

При этом его коллега, Фарид Хузиханов дополняет, что в формировании онкологических заболеваний играет есть сразу несколько факторов, и загрязнение атмосферы среди них – далеко не главный.

- Это наследственность, вредные производственные условия, некоторые вирусные заболевания, в том числе и экологический фактор – воздух, чем мы дышим. Может быть так: имеет человек генетическую расположенность, но ведет здоровый образ жизни, сбалансировано питается, занимается физкультурой, закаливается, не курит и не злоупотребляет спиртным. У него это заболевание может не проявиться. Но если человек будет дышать грязным воздухом, несбалансированно питаться и вести неправильный образ жизни, то у него это заболевание проявиться.

Но Татарстан, как отмечают эксперты, не находится в зоне риска. На вопрос, могут ли вредные вещества в воздухе вызвать онкологические заболевания, Геннадий Евтюгин конкретно отвечает:

- Безусловно, но речь идет о высоких уровнях загрязнения, для нашего региона это не характерно. У нас связь между онкологическими заболеваниями и загрязнением атмосферного воздуха на регулярной основе не фиксируется.

Подтверждают слова экспертов и данные исследований. Росприроднадзор на основе многолетних наблюдений составил список наиболее «канцерогенных» территорий. В него вошли Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. Ни одного татарстанского города в списке не оказалось.