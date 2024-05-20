Химия вышла из «комы», но просел автопром: что происходит в индустрии Татарстана

Одна из главных причин замедления роста промышленности Татарстана – падение в добыче полезных ископаемых

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Влияние санкций и добровольное сокращение добычи нефти

Если в январе промышленность Татарстана показывала минусовые значения (снизилась на 0,4%), по итогам февраля вышла в слабый плюс (0,5%), то в марте случился всплеск – индекс промпроизводства вырос на 3,1% год к году и аж на 14,1% к предыдущему месяцу.

В итоге квартальный результат – рост на 1,2% – выглядит как минимум неплохо. Но в сравнении с общероссийским подъемом на 5,6% – слабовато. Главных причин у такого положения две.

Первая – падение в добыче полезных ископаемых. В Татарстане в первом квартале она снизилась на 3,6%. При том что в целом по России в этом сегменте был зафиксирован пусть и небольшой, но рост на 1,1%. Хотя и его руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая все равно назвала стагнацией.

Напомним, с прошлого года Росстат больше не публикует данные о добыче нефти, поэтому об основаниях той или иной динамики в сырьевых отраслях можно только догадываться. Но быть семи пядей во лбу для этого не нужно. В нефтедобывающем регионе, каким является Татарстан, рост или падение в добыче «в целом» может определять лишь одно «полезное ископаемое» – нефть. Хотя стройкомплекс у нас растет без остановок (по итогам первого квартала – на 18,9%), что, очевидно, требует добычи и так называемых прочих полезных ископаемых, на общую картину в отрасли песок и гравий особо не влияют.

А влияют на нее глобальные вещи – как внешние (санкции), так и внутренние – решение Правительства РФ по добровольному сокращению добычи нефти в координации с ОПЕК+ (во втором квартале 2024-го – еще на 471 тыс. баррелей в сутки). В целом по России «нефтяную составляющую» демпфируют другие дары природы. Но в Татарстане таких альтернатив практически нет.

Три другие составляющие индекса промышленного производства в Татарстане за первый квартал, как и по России в целом, выросли. Наиболее высокие темпы зафиксированы в энергетике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оценка Индекса «Татар-информа» за первый квартал – 108,1%

Вторая причина столь слабого роста индустрии Татарстана в первом квартале – скромный плюс в обрабатывающих производствах, которые вместе с добычей и определяют «лицо» индекса промышленного производства (ИПП). За первый квартал – всего 3,5%, хотя в плюс сработали 16 отраслей из 21. Но с учетом их разного веса «средняя температура» по обработке оказалась не столь высокой, как по России, где сегмент ускорился на фантастические 8,8%.

По данным Татарстанстата, максимальный рост за первые три месяца показали производства прочих транспортных средств (в 3,1 раза), лекарств (на 86,3%), обработка древесины, выпуск прочих готовых изделий, компьютеров и периферии, а также электрооборудования. Сильно прибавили к прошлому году также ремонт и монтаж машин и оборудования (на 22,8%), что аналитики связывают с возросшим интересом предприятий к мерам, скажем так, по максимальному сохранению ресурса действующих агрегатов.

В минус за квартал ушли полиграфия (на 33,1%), производства одежды, напитков и бумаги. Но, что более печально для Татарстана и что сильно ударило по общей динамике, упало производство кокса и нефтепродуктов. Пусть и всего на 1,2% (при падении по РФ почти на 4%), но это самая мощная «в деньгах» отрасль экономики республики.

Падение зафиксировано и в другой ключевой отрасли – автопроме, причем сразу на 10%, тогда как по РФ рост в ней составил фантастические 35,7%. В последнем случае это может быть связано с высокой базой – с первого квартала прошлого года и в течение всех остальных периодов и до этой весны отрасль в Татарстане росла двузначными темпами, по итогам 2023-го показав плюс в 19,2%. Но за три месяца текущего года выпуск грузовиков, например, сократился на 2,1%, до 14,1 тыс.

При этом две другие составляющие индекса промышленного производства в Татарстане за первый квартал, как и по России в целом, выросли. Наиболее высокие темпы зафиксированы в энергетике – на 9,4% (по РФ – на 5%) и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 5,1% (по России – на 4,7%). Обе они, правда, большого вклада в расчеты индекса не вносят.

Интересно, что, по данным Татарстанстата, объемы генерации электроэнергии в республике увеличились в январе – марте на 13,2%. В РДУ Татарстана, напомним, считают иначе, но и, по информации оператора, собственное производство на электростанциях республики выросло на 14,4%.

Добавим еще немного позитива. Удивительными темпами в республике растет отгрузка – за первый квартал почти на треть к аналогичному периоду прошлого года. В деньгах это уже более 1,2 трлн рублей. Не снижается и потребительский бум – оборот в рознице вырос на 15,7% (более 362 млрд рублей), объем платных услуг – на 3,9% (более 115 млрд рублей), а ресторанов и кафе – на 4,5% (до 17,7 млрд рублей).

С учетом всех вводных предварительная оценка Индекса «Татар-информа» за первый квартал составила 108,1%, это выше, чем было по итогам 2023-го. Напомним, индекс рассчитывается как среднее арифметическое от суммы 10 индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, добыче полезных ископаемых, а также в пяти базовых для Татарстана отраслях обработки (кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также в пище- и автопроме).

«Вывод о переходе к полноценному подъему был бы преждевременен»

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), хотя по итогам первого квартала в промышленности России и был зафиксирован рост, по факту в этом периоде был «лишь один месяц ощутимой положительной динамики выпуска – март. В Татарстане статистика это тоже фиксирует.

На такой базе «вывод о переходе к полноценному подъему был бы преждевременен». Да и в марте достаточно неожиданный прирост в стране в целом аналитики объяснили наращиванием добычи углеводородов (по косвенным оценкам), а также «скачком производства в электронном машиностроении, производстве электрооборудования и в авиастроении».

По оценке Ольга Беленькой из «Финама», лидерами роста в обработке по-прежнему остаются отрасли «часто ассоциируемые с военными заказами и отчасти связанные с импортозамещением». Существенным драйвером их разгона в первом квартале стал бюджетный импульс – расходы госказны выросли на 20,1%. Как пояснил Минфин РФ, «несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года в том числе было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам».

Лидерами роста в обработке по-прежнему остаются отрасли, «часто ассоциируемые с военными заказами и отчасти связанные с импортозамещением» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неудивительно, что с большим отрывом растет выпуск, прежде всего, в инвестиционных отраслях. Хотя в Татарстане среднероссийские тренды проявляются не везде. Например, динамика в производствах компьютеров и периферии, а также прочих транспортных средств, в принципе, схожа с той, что сложилась в среднем по РФ (там эти отрасли за первый квартал скакнули на 42,4% и 29,2% соответственно). А вот производство готовых металлических изделий в республике почти и не выросло, хотя по России сработало с плюсом в 35,2%.

Снижение в производстве кокса и нефтепродуктов вроде бы выглядит закономерно – в марте производство нефтепродуктов в стране резко сократилось «на фоне временного выхода из строя части нефтеперерабатывающих мощностей после атак на НПЗ». Но в Татарстане выпуск бензина, напротив, вырос на 3%, а дизтоплива – на 2,3%. Значит, отрасль вниз «утянули» иные виды продукции.

Зато в других промежуточных отраслях стоит отметить рост, который наконец-то стал демонстрировать химпром – еще одна базовая для Татарстана отрасль. Весь прошлый год она работала в минус (по сравнению с 2022-м). С февраля этого года начала в плюс – но, понятное дело, к 2023-му. По России, правда, химпром растет быстрее (на 7,6% в первом квартале), так что республике есть к чему стремиться.

По всей видимости, закрепился тренд на восстановление и в деревообработке – одном из наиболее сильно пострадавших от закрытия западных рынков секторе. Хотя, по оценке ЦМАКП, текущий уровень выпуска в нем все еще находится на 10% ниже среднемесячного уровня 2021-го.

Стабильно растут в Татарстане и потребительские отрасли, в том числе пищевая. Хотя динамика в мебельной промышленности сильно замедлилась, особенно на фоне среднероссийской (там за квартал был плюс 20%), а в производстве одежды вообще ушла в отрицательную плоскость (падение почти на 20% при росте по РФ на 4,9%). Но на общем фоне эти две отрасли – «мизерные», поэтому динамика там может скакать буквально вслед за парой-тройкой предприятий.

Закрепился тренд на восстановление и в деревообработке – одном из наиболее сильно пострадавших от закрытия западных рынков секторе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дополнительной проблемой для промышленности станет импорт»

По оценке Минпромторга РФ, выданной в начале апреля, обрабатывающая промышленность в стране по итогам 2024 года может вырасти более чем 5% (при сохранении динамики начала года). Апрельский прогноз от Минэкономразвития РФ по обработке был скромнее – на уровне 4%, а по промпроизводству в целом – плюс 2,5% (также по итогам года).

По мнению Станислава Мурашова из Райффайзен Банка, для экономической активности в перспективе этого года «есть ряд рисков: более жесткая, чем ранее ожидалось, политика ЦБ РФ; проявление побочных проблем дефицита на рынке труда (повышение зарплат с целью привлечения новых сотрудников станет малоэффективным); трудности с импортом важной для внутренней экономики продукции».

«Дополнительной проблемой для промышленности, помимо часто упоминаемых высокой загрузки производственных мощностей и дефицита рабочей силы, могут стать и проблемы с импортными поставками из-за участившихся задержек или отказов зарубежными банками в проведении трансграничных платежей», – считает Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Она напомнила, что эти проблемы обострились с декабря прошлого года – в связи с усилением санкционного давления США на банки стран – торговых партнеров РФ. Все это уже отразилось в сокращении импорта товаров более чем на 10% за первый квартал 2024-го.

Самое печальное, что из-за угрозы вторичных санкций сокращается экспорт в Россию из Турции и Китая, в том числе прямые поставки машин, оборудования, механизмов и их частей.

«Возможно, эти проблемы носят временный характер и вновь будут найдены «обходные пути», однако в любом случае это должно привести к удлинению сроков поставок и к удорожанию их стоимости», – отмечает Беленькая.

Самое печальное, что из-за угрозы вторичных санкций сокращается экспорт в Россиию из Турции и Китая, в том числе прямые поставки машин, оборудования, механизмов и их частей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хотя аналитики пока придерживаются консервативных оценок динамики роста индустрии в этом году, в самой промышленности, судя по различным опросам, настроения пока остаются хорошими. Так, индекс деловой активности в обработке от S&P Global в марте достиг максимума с 2006 года (55,7 п.). А индикатор бизнес-климата от Банка России в апреле хоть несколько и снизился, но все равно оставался выше среднего за первый квартал 2024-го и вблизи максимумов за последние 12 лет (и это несмотря на высокий уровень процентных ставок!).

Но есть и другие мнения. Так, после эйфории конца 2023-го, когда были зарегистрированы самые оптимистичные для периода СВО планы производства, российская промышленность весной все-таки скорректировала «представления о перспективах выпуска промышленной продукции», констатировал в своих конъюнктурных опросах Сергей Цухло из ИНП РАН.

Впрочем, по его данным, «оценки запасов готовой продукции демонстрируют осторожную уверенность предприятий в сохранении промышленного роста и способности обеспечить растущий спрос на отечественную продукцию достойным, по мнению производителей, предложением». Цухло также отметил, что негативная корректировка планов и прогнозов «снизила остроту «кадрового вопроса» в российской промышленности и позволила притормозить зарплатную гонку».