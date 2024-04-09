Усредненное торможение: Татарстан снова упал в добыче и вырос в энергетике

Динамика в добыче Татарстана зависит исключительно от черного золота, так ни угля, ни газа, ни металлических руд из недр республики не выкачивают

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Снова падение в добыче и рост в энергетике

Как и в январе, замедление промышленности Татарстана в первые два месяца в целом было вызвано, что очевидно, продолжающимся падением добычи полезных ископаемых – на 4,8% (здесь и далее по умолчанию динамика приводится к январю-февралю 2023 года). По России, кстати, в этом же сегменте был зафиксирован рост на 1,4%.

Напомним, с прошлого года Росстат не публикует данные о добыче нефти, поэтому о том, почему сырьевые отрасли растут или падают, можно только гадать. Динамика в добыче Татарстана зависит исключительно от черного золота, так как ни угля, ни газа, ни металлических руд из недр республики не выкачивают. Правда, активно добывают так называемые прочие полезные ископаемые, к числу которых относятся, например, пески, гравий и т.п., то есть сырье для стройкомплекса. И прежде всего для дорожного строительства, которым в Татарстане занимаются весьма активно. Так вот, объемы работ в строительстве за январь-февраль скакнули на 23,6%, до почти 60 млрд рублей – в этой сфере явно все хорошо. А в добыче нефти, что, впрочем, секрет Полишинеля, не очень.

Другие три составляющие индекса промпроизводства за январь-февраль в Татарстане выросли. Наиболее круто – на 8,8% – снова в энергетике (по РФ – на 5,5%). Более скромными темпами – в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 3,4%, по России – на 4,8%), а также в обрабатывающих производствах – на 2,8% (в целом по стране – на 10,6%).

При таком слабом плюсе покрыть спад в добыче обработка не смогла (вклад двух других составляющих в расчеты индекса не столь существен), в отличие от общероссийской ситуации – отсюда и практически нулевая средняя «температура по индустрии», всего 0,1% (по РФ, напомним, 6,6%).

При этом внутри этого главного для экономики Татарстана сегмента экономики в плюс за два месяца сработали аж 16 отраслей из 21. Но и это обстоятельство средний показатель по всей обрабатывающей индустрии сильно не ускорило.

Еще пара цифр. Отгрузка за январь-февраль в Татарстане выросла на 26,1%, до 764 млрд рублей. Набирают обороты и розничная торговля (плюс 10%), и сектор платных услуг населению (плюс 3%), хотя ЦБ делает все, чтобы обуздать повышенную активность в потребительских секторах. Пока получается не очень.

Наконец-то Татарстанстат озвучил итоговые данные по инвестициям в основной капитал – ранее, напомним, в АИР РТ отмечали, что в абсолютном выражении сумма точно перевалит за историческую для республики планку в 1 трлн рублей. В итоге планка взята еще более высокая – свыше 1,18 трлн рублей (по полному кругу хозяйствующих субъектов. Без субъектов МСП – чуть меньше 903 млрд, см. таблицу). Это на 22% больше, чем было по итогам 2022 года.

Что интересно, в структуре инвестиций совершенно обнулились такие источники, как кредиты иностранных банков и вложения из-за рубежа (еще в 2022-м пусть и сущие копейки, но в Татарстан по ним притекали). При этом доля собственных средств предприятий в инвестпотоке все сильнее приближается к 70% (по РФ – 53%). Не стоит путать эти данные с объемом прямых иностранных инвестиций, их считают иначе.

В связи с новыми вводными мы, наконец, смогли рассчитать «Индекс «Татар-информа» за весь 2023 год – он составил 107,69%, хотя в течение прошлого года поднимался и выше 108%. Напомним, в его структуру входит 10 индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, добыче полезных ископаемых, а также в пяти базовых для Татарстана отраслях обработки (кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также в пище- и автопроме). В отрицательной зоне по итогам 2023 года оказались только добыча и химпром. А наиболее высокими темпами выросло автомобилестроение.

Отгрузка за январь-февраль в Татарстане выросла на 26,1%, до 764 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Следует констатировать сохранение стагнационной тенденции»

Если сравнить данные за февраль текущего года с аналогичным месяцем года прошлого, то в целом по РФ в таком сопоставлении рост в промышленности составил фантастические 8,5% (в январе было 4,6% к январю 2023-го), хотя консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал более скромную динамику – на 5,6%. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) рост месяц к месяцу, с поправкой на «високосность», оценили, правда, еще скромнее – в 4,1%.

При этом, что интересно, в Татарстане аналогичного всплеска зафиксировано не было – рост составил символические 0,5%! Опять же, добыча в республике в феврале 2024-го к февралю 2023-го просела на 5,9% (по РФ – прибавила 2,1%), а обработка ускорилась на 4,4% (а вот по РФ – на фантастические 13,5%). В этом, собственно, и причина столь солидного расхождения.

В январе 2024-го по сравнению с декабрем 2023-го промышленное производство в Татарстане проседало на 13%. Но это было явлением, фиксируемым ежегодно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помесячная динамика тоже не вдохновляет. Да, в январе 2024-го по сравнению с декабрем 2023-го промышленное производство в Татарстане проседало на 13%. Но это было, так сказать, традиционным явлением, фиксируемым ежегодно (связано с меньшим количеством рабочих дней и рядом других причин). Однако и в феврале, несмотря на большее количество рабочих дней – 20 против 18 в феврале прошлого года, индустрия по сравнению с январем снова отстала – на 3,8%.

По стране же Росстат в таком сопоставлении зафиксировал, напротив, рост – пусть и всего на 1,7% (с устранением сезонного и календарного факторов – на 1,5%). В том числе в обработке – на 9,1% (в Татарстане – падение на 2,8%), при сокращении в добыче на 5,2% (в РТ – на 4,3%). Из таких данных, если кто не в курсе, складываются квартальные показатели. Поэтому цифры вызывают как минимум тревогу.

Впрочем, в ЦМАКП, устранив сезонный и календарный факторы, темп прироста в феврале к январю оценили вообще в 0,5%, отметив, что столь «слабое февральское увеличение выпуска преимущественно компенсирует его снижение в январе». В целом же, заявили аналитики, «следует констатировать сохранение стагнационной тенденции по меньшей мере с середины 2023 года». Так как «в большей части основных видов деятельности переход к стагнации либо уже произошел, либо все сильнее просматривается».

«В структуре роста промышленности в основном преобладают металлургия, производство автомобилей, машин и оборудования, а также электроники – вероятно, на фоне роста бюджетных расходов, особенно в первые месяцы (напомним, что в прошлом и в этом году Минфин выделяет значительную часть средств в этот период). Впрочем, значительная часть других отраслей, в первую очередь направленных на внутренний спрос, остаются в стагнации», – отмечает и Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

Набирают обороты и розничная торговля (плюс 10%), и сектор платных услуг населению (плюс 3%) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для бурного ускорения промышленного производства нет оснований

По оценкам аналитиков, фактор «високосного» февраля сильно искажает картину экономической активности, а также динамики в разрезе различных отраслей. Однако «разные подходы к оценке сезонности и календарности не меняют общей околостагнационной тенденции в промышленном производстве в целом за исключением отдельных отраслей», констатировали в отделе экономики газеты «Коммерсант». Более качественную аналитику, очевидно, можно будет сделать как минимум по итогам первого квартала.

Но объективно понятно, что для бурного разгона индустрии ни в стране в целом, ни в Татарстане в частности просто нет оснований. Главные сдерживающие факторы – высокая загруженность производственных мощностей (судя по данным различных опросов, она достигла и закрепилась на многолетних максимумах) и дефицит на рынке труда (о чем свидетельствует рекордно низкая безработица).

«Стоит отметить и фактор дополнительного сокращения добычи нефти, запланированного на этот год. Все эти факторы будут оставаться сдерживающими для роста промышленности в этом году», – отмечает Станислав Мурашов.

Косвенным показателем проблем в промышленности можно считать, например, падение погрузки железнодорожным транспортом за первый квартал на 3,2% по стране в целом. В Татарстане за январь-февраль почти на 18% просел и грузооборот автотранспорта. Впрочем, другой косвенный показатель – потребление электроэнергии – напротив, пока демонстрирует позитивную динамику.

Напомним, Минэкономики в сентябре 2023 года прогнозировало рост промышленности в 2024 году на уровне 2,6%, в Райффайзенбанке пока выдают диапазон 2-2,5%. Текущие же консенсус-прогнозы агентства «Интерфакс» (1,8%) и FocusEconomics (1,9%) выглядят совсем пессимистичными.

«Сильной динамике экономической активности в начале этого года способствовали ускоренный рост бюджетных расходов в феврале-марте и дефицитный рынок труда, продолжающий поддерживать повышенный темп роста зарплат. Мы сохраняем ожидания, что темпы роста экономики будут замедляться в течение года под влиянием ресурсных ограничений (труд, производственные мощности), экспортных ограничений и жесткой ДКП. Однако не исключено, что экономика и далее будет проявлять более высокую устойчивость к этим факторам, чем можно было бы ожидать», – отмечает, впрочем, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»