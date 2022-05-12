Херсонская область готова бесплатно поставлять воду в Крым

Брать деньги за поставки воды по Северо-Крымскому каналу не будут, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо», — акцентировал представитель администрации.

Ранее до 85 процентов от потребности в пресной воде полуострова обеспечивались Украиной. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена.

Водную блокаду удалось снять после начала российской спецоперации на Украине, 25 февраля, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором заявил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины.