Минобороны: Российские войска разблокировали Северо-Крымский канал для подачи воды

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это позволило восстановить подачу воды на полуостров Крым.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — пояснил Конашенков.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова уточнил, что подача воды по каналу начнется, когда к этому будут готовы насосные станции и гидросооружения.

Глава Крыма Аксенов пояснил в эфире телеканала «Крым 24», что решение о подаче воды примут 25 февраля после того, как канал и его узлы обследуют.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.