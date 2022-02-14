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Спорт
14 февраля 2022  10:43
Дамир Садриев

Полный текст заявления: CAS объяснил свое решение по делу Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) официально разъяснил свое решение по теме снятия отстранения Камилы Валиевой с Олимпийского турнира по фигурному катанию. 15-летняя спортсменка будет допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.

Полный текст заявления CAS по делу Валиевой:

  1. «Согласно Всемирному антидопинговому кодексу (WADC) Камила Валиева остаётся «защищенным лицом»
  2. В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не сказано о временном отстранении защищаемых лиц. При этом в правилах содержатся положения о более низких санкциях в отношении защищаемых лиц
  3. Были рассмотрены основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине. Комиссия сочла, что недопущение спортсменки к участию в Олимпиаде нанесет ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах»
  4. Кроме того, выездная панель подчеркивает серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой, который был сдан лишь в декабре. Позднее уведомление о положительном допинг-тесте, случившееся по ходу Олимпийских играх в Пекине – не ее вина», – заявили в CAS.

Стоит отметить, что на заседании выносился вердикт исключительно касаемо участия Валиевой в личном турнире. Вопросы по поводу золотой медали в командном соревнования, как и санкций в отношении Валиевой, будут разбираться отдельно.

Подробнее о ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой — в материале ИА «Татар-информ».

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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