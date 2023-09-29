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Хедлайнерами фестиваля «Восточный базар» в этом году станут певица Иркя и группа «Ялла»
С 20 по 27 октября в Казани во второй раз пройдет Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани». Хедлайнерами гала-концерта в этом году станут певица Иркя, группа «Ялла» и певец Эльбрус Джанмирзоев. Организаторы ожидают порядка шести тысяч гостей.
В этом году география и масштаб форума значительно расширились. Ожидается, что в этом году в проекте примут участие представители 40 национальных культур из 25 государств мира. Среди которых – Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бахрейн, Венгрия, Гагаузия (Молдова), Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ, Палестина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. Россию будут представлять 15 регионов – Алтай, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Крым, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чувашия, Чечня.
Торжественное открытие фестиваля с участием руководства республики, федеральных и зарубежных гостей состоится 20 октября в Казанской Ратуше. Организаторы также рассказали о мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля. Так, состоятся первые сольные гастроли группы «Ялла» в Татарстане: в Нижнекамске – 21 октября, в Альметьевске – 22 октября, в Набережных Челнах – 23 октября и в Казани – 25 октября.
24 октября в КРК «Пирамида» пройдет концерт «Сәлам из сердца Евразии», посвященный Дню Республики Башкортостан. В нем примут участие более ста лучших исполнителей и коллективов РБ.
Заключительный гала-концерт фестиваля состоится в КРК «Пирамида» 27 октября. В нем примут участие гости из Ближнего и Дальнего зарубежья. Хедлайнерами в этом году станут певица Иркя, группа «Ялла» и певец Эльбрус Джанмирзоев. Организаторы ожидают на «Восточный базар в Казани» порядка шести тысяч гостей.
На сегодня «Восточный базар в Казани» – единственный в России крупный музыкальный фестиваль с участием исполнителей всего тюркского и восточного мира, отмечают в Общественном фонде татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова.
Проект поддержан Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ранее руководитель республики отмечал, что фестиваль «Восточный базар» должен стать значимым культурным событием.
О том, как гала-концерт фестиваля «Восточный базар в Казани» прошел в прошлом году, читайте в материале «Татар-информа» «Единство судеб и культур»: в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Восточный базар».
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