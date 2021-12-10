Минниханов: Надеюсь, что фестиваль «Восточный базар» станет значимым культурным событием

Фото: tatarstan.ru

В Казанской ратуше прошло предварительное открытие I Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани», где с приветственными словами выступили официальные лица России и тюркских стран.

На открытии было сказано, что в 2022 году Казань станет площадкой для проведения I Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар».

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова поприветствовал всех присутствующих.

«Этнокультурные традиции народов тюркского мира во многом очень близки. В мировом сообществе богатейшая культура тюркских народов воспринимается как уникальное самобытное явление, отличающееся неповторимым стилем, яркой индивидуальностью. Современный этап развития рождает новые формы этого явления, учитывающие тенденции глобальных изменений в сфере культуры, в которой определенное место занимает и эстрада. Символично, что фестиваль берет свое начало в Год родных языков и народного единства в РТ. Надеюсь, что фестиваль „Восточный базар“ станет значимым культурным событием, внесет свою лепту в развитие современной песенной культуры тюркских народов, будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между ними», — зачитал официальное обращение руководителя республики Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев

Кроме того, в рамках открытия был презентован гимн фестиваля «Сэлэм, дуслар!» («Приветствуем, друзья!»), исполненный солистами Алиной Шарипжановой и Айдаром Сулеймановым совместно с Государственным камерным хором РТ.

В масштабном проекте следующего года примут участие представители регионов России, среди которых — Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Крым, Хакасия и Тыва. К фестивалю присоединятся и тюркоязычные государства: Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. Всего около 2 тыс. артистов станут участниками грандиозного фестиваля.

Фото: © Владимир Васильев

Этнофорум будет проходить не только в очном варианте: планируются онлайн-презентации регионов и стран — участников музыкального события.

«Я надеюсь, что вместе мы будем активно работать в заданном направлении, а федеральные структуры поддержат наши начинания. Мы с замиранием сердца ожидаем, что Президент РФ Владимир Путин подпишет указ об объявлении следующего года Годом сохранения нематериального культурного наследия народов России и поддержки народных промыслов. И тогда этот фестиваль приобретет еще большую значимость и станет первым вестником большой программы, приуроченной к этому празднику», — отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Фото: © Владимир Васильев

Но не только музыка и песни станут ключевыми векторами развития проекта. В его рамках развернутся разнообразные выставки и ярмарки народных ремесел, декоративного искусства, национальной кухни тюркских народов и многое-многое другое.

Завершающим аккордом проекта станет грандиозный гала-концерт. О фестивале и столице Татарстана узнают по всему миру благодаря онлайн-трансляции проекта, включая и гала-концерт, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Целями фестиваля являются укрепление межнациональных и межгосударственных культурных связей, дальнейшее развитие эстрады тюркских народов через их взаимовлияние и взаимопроникновение, презентация творческого потенциала эстрады тюркских народов на международном уровне.

Проект поддержан Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Фестиваль проходит в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.