В рамках фестиваля «Восточный базар» в Татарстане пройдут гастроли ансамбля «Ялла»

Фото: © «Татар-информ» Салават Камалетдинов

Директор фонда Вагапова, продюсер Рифат Фаттахов анонсировал гастроли легендарного ансамбля «Ялла» в Татарстане. Концерты состоятся в рамках фестиваля «Восточный базар в Казани».

«Идет подготовка к фестивалю “Восточный базар”. В этом году пройдет более масштабно, и география шире, статус фестиваля мы тоже изменили. Сейчас это Международный фестиваль национальных культур. В прошлом году это был Международный фестиваль тюркской эстрады. Мы собираемся охватить весь мир Востока. Фестиваль будет идти семь дней. Еще одно новшество нынешнего фестиваля - в его рамках будут организованы гастроли ансамбля “Ялла” по Татарстану», – сказал Рифат Фаттахов на встрече с журналистами.

Фестиваль «Восточный базар в Казани» стартует 20 октября, и завершится 27 октября Гала-концертом. В нем примут участие группа «Ялла», Иркэ, Эльбрус Джанмирзоев. Участниками фестиваля станут артисты из 25 стран мира. Концерты ансамбля «Ялла» состоятся в Нижнекамске, Альметьевске, Челнах и Казани.

По словам организаторов, в этом году впервые в рамках фестиваля будет представлен отдельный регион. Так, 24 октября в КРК «Пирамида» пройдет День республики Башкортостан. Творческие коллективы подготовят большой концерт для жителей Казани и гостей города.