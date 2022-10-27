«Единство судеб и культур»: в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Восточный базар»

В Казани, КРК «Пирамида», прошел гала-концерт I Межкультурного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар». Участниками грандиозного события стали свыше 200 исполнителей из 13 регионов России и 9 стран мира. Калейдоскоп красивых песен с восточным колоритом наполнил музыкальный вечер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отрадно, что новый татарстанский проект получил признание на федеральном уровне, став победителем президентского фонда культурных инициатив. Сегодня мы с большим удовольствием разделим особую атмосферу, насладимся лучшими эстрадными номерами тюркоязычных участников, представляющих 22 национальные культуры регионов России, а также зарубежных государств — Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Турции, Туркменистана и Узбекистана», — поприветствовал всех присутствующих Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он также отметил, что Россия издревле имеет тесные связи с тюркоязычными государствами, а Татарстан с участниками фестиваля объединяет близость истории, культуры, языка, обычаи и традиции народов, а также общность вероисповедания. Глава парламента подчеркнул, что одной из стратегических для России задач является расширение сотрудничества и дружественного взаимодействия с тюркским миром, чему и содействует фестиваль «Восточный базар. Россия — Казань».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин заявил, что серьезный импульс в этой работе придали мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, закладка памятного камня у основания Соборной мечети, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» и ряд других мероприятий.

«У нас традиционные, вековые, доставшиеся нам от отцов и дедов, бабушек и мам семейные ценности, которые мы в Татарстане постараемся сберечь. Регулирование вопросов на законодательном уровне ещё раз подчёркивает значимость не проходящих духовных скреп для нашей большой страны. Меня радует, что тюркские страны с нами солидарны», — поделился он.

Фарид Мухаметшин заявил, что в Татарстане созданы все условия для защиты и сохранения языка и культуры. Межнациональный мир и согласие — это прочный фундамент совместного проживания представителей 173 наций и народов в республике.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш фестиваль стал одним из победителей федерального президентского фонда культурных инициатив и с первых же дней получил поддержку Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ. Несмотря на сложнейшую обстановку, к нам потянулись исполнители со всего мира — это говорит о привлекательности Казани, о силе Татарстана и России. Понятие „отмена“ для культуры неприемлема. Как нельзя отменить Чайковского, Пушкина, Тукая, так и мы никогда не откажемся от великих творений Бальзака, Вивальди и Верди», — отметил генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов.

Музыкальный вечер открыло яркое выступление от Государственного ансамбля песни и танца РТ «Гармун, гармун». Затем на сцену вышла народная артистка республики Зайнаб Фархетдинова, которая исполнила чувственную композицию о родной земле. Далее на сцене выступил народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, исполнивший песню о единении народов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также к участникам мероприятия обратился директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Ринат Аляутдинов, который зачитал послание от главы МИД России Сергея Лаврова.

«Фестиваль, проходящий в гостеприимном Татарстане, объединил представителей различных российских и зарубежных гостей. Такая работа, способствующая развитию культурного и гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, заслуживает уважение и поддержку. Символично, что творческий вечер проводится в Год культурного наследия народов России. Уверен, что мероприятие станет ярким событием в жизни нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины», — заключил Ринат Аляутдинов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Концертную программу продолжил калейдоскоп музыки и танца восточного мира. Так, на сцене выступили заслуженные артисты Татарстана, среди них Марина Карпова, Айдар Сулейманов и Алина Шарипжанова, исполнительница башкирских народных песен Зилия Бахтиева, народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина. Также творческий вечер наполнился номерами народных коллективов, в их числе ансамбль танца «Казань», театр танца «Дорога из города», вокально-инструментальный коллектив «Шуну», фолк-группа «Ярды» и этноколлектив «Риваять».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что цель фестиваля — укрепление межнациональных и межгосударственных культурных связей, дальнейшее развитие тюркских народов через их взаимовлияние и взаимопроникновение, презентация творческого потенциала эстрады тюркских народов на международном уровне.

Проект поддержан Президентов РТ Рустамом Миннихановым. Фестиваль проходит в рамках Года родных языков и народного единства в республике.