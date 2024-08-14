Показы конкурсных фильмов кинофестиваля «Алтын минбар» станут платными

Миляуша Айтуганова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новшеством юбилейного XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» станут платные показы фильмов конкурсной программы. При этом показывать их будут в выходные дни – в субботу и воскресенье. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» объявила исполнительный директор кинофестиваля, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы перевели конкурсную программу в историю платных показов. Регулировать потоки зрителей легче, когда люди покупают билет. Это будет, конечно же, небольшая сумма, ниже, чем даже коммерческие фильмы – 200 рублей. Также будут платными творческие встречи с актерами и определенными хедлайнерами», – сказала Айтуганова.

Она также подчеркнула, что в связи с введением платных показов конкурсных фильмов со всей республики организаторы кинофестиваля собирают списки активных многодетных семей, активно посещающих кинопоказы или участвующих в процессе создания татарстанского кино, которые будут получать бесплатные билеты на конкурсную программу кинофестиваля. Также, сказала Айтуганова, билеты получат семьи, которые в этом году отмечают золотые и серебряные свадьбы. Таким образом организаторы кинофестиваля внесут свою роль в объявленный в этом году Президентом России Владимиром Путиным Год семьи.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар», напомним, будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году 51 фильм из 27 стран мира. Транслировать их будут в кинотеатрах «Родина», «Мир», а также под открытым небом в Присутственных местах Казанского Кремля.

Гостями XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» станут, по словам Айтугановой, около сотни зарубежных гостей – режиссеры, продюсеры, авторы создателей фильмов, большая бригада жюри и экспертов. Бюджет фестиваля, констатировала она, дефицитный. В связи с этим все собранные деньги с показов фильмов и со встреч с представителями киноиндустрии будут закрывать расходы дефицитного бюджета.

«Платные показы – это некий вызов для нас, я бы сказала. Но конкурсные фильмы на всех фестивалях имеют платные показы. Если вы заглянете на сайт Московского кинофестиваля, он никогда не показывает конкурсную программу бесплатно. Это создает беспорядок на площадках. Нам нужно урегулировать эти потоки. Если вы считаете, что на конкурсную программу не придут люди – это неправильное мнение. Мы в этом году сделали все, чтобы максимальное количество людей, которые хотят посмотреть кино, киноманов могли прийти на площадки – сделали все конкурсные фильмы в субботу и воскресенье», – подчеркнула Айтуганова.

В прошлом году мероприятия кинофестиваля (показы, встречи с артистами и т.д.) посетили, уточнила она, 8 282 зрителя.

Программу показов, а также встреч с актерами, режиссерами и других событий фестиваля организаторы обещают опубликовать на сайте «Алтын минбар» в ближайшее время. Расписание фестивальных кинопоказов также будет размещено на сайтах кинотеатров «Мир», «Родина» и Присутственных мест Казанского Кремля.