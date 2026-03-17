Глава комитета «Халяль» рассказал о работе организации после проверки Росаккредитации

Аббяс Шляпошников

О работе Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана после прохождения проверки на соответствие национальном ГОСТу рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель организации Аббяс Шляпошников.

Главной темой его выступления стала недавняя новость о прохождении комитетом проверки Росаккредитации на соответствие требованиям ГОСТ (Р 70402-2024). Как сообщается, на данный момент татарстанский комитет – единственный орган по сертификации халяль в России, соответствующий новому национальному ГОСТу. О том, проходили данную проверку еще какие-либо организации и почему, если таковые были, они ее не прошли, Шляпошникову ничего неизвестно.

В ходе аккредитации комитет прошел проверку на наличие системы управления качеством, процедур аудита халяль и механизмов контроля беспристрастности, а также на компетентность персонала и наличие необходимых документов. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации халяль.

По оценке Шляпошникова, в России действует более 13 органов сертификации. Однако на самом деле называть их «органами сертификации» неверно, подчеркнул он. На данный момент в России полномочия называться таким органом есть только у Комитета по стандартам «Халяль» ДУМ РТ, получившего аккредитацию на соответствие стандартам ГОСТ (Р 70402-2024). Данный ГОСТ является единым стандартом для халяль-продукции.

Получение аккредитации – один из почти сотни пунктов на дорожной карте рабочей группы по развитию индустрии халяль, которую возглавил в декабре прошлого года заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Соответствие ГОСТу необходимо для развития индустрии внутри страны.

Проблема недобросовестного использования маркировки существует. Известно, что честно использует эту маркировку только четверть заведений общепита, но помимо них есть еще производства, напомнил спикер. Механизмы для борьбы с так называемыми «теневыми игроками» разрабатывает та же рабочая группа.

Шляпошников не исключил, что сертификация может носить формальный характер. Но подобное развитие событий возможно лишь при условии, что контроль за соблюдением соответствующих стандартов будет осуществляться только со стороны государства.

«Если это будет вкупе с духовенством, например, Духовным управлением мусульман – институт духовного управления здесь необходим, без него никак», – считает руководитель Комитета.

Говоря о компетенциях комитета, Шляпошников в своей презентации представил четыре основных направления его деятельности: судебно-экспертная; издательская и аналитическая; сертификация и технические испытания; стандартизация и техническое регулирование.

В 1999 году про халяльную продукцию никто в России ничего не знал. Спустя 27 лет стандарты халяль, разработанные в Татарстане, фактически признаны на уровне страны. Шляпников соглашается с тем, что получение документа Россаккредитации – это переход на новый этап. Дальнейшй алгоритм, на его взгляд, должен выглядеть так: «Надзор, что еще нужно? Поставят на рельсы, и работать как нужно».

Однако надзор в компетенции комитета не входит. «Моя компетенция – выезд на предприятие и его оценка. Не забывайте, что Духовное управление – это институт, который занимается интересами мусульман, он никогда не занимался надзором. Надзорных органов много. Мы занимаемся оценкой, экспертизой, техническими испытаниями, просвещением, издательской деятельностью. У меня нет полномочий ходить с дубинкой и кого-то бить», – ответил Шляпошников на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ ведет свою деятельность с 1999 года. Первая официально зарегистрированная в Росстандарте система добровольной сертификации халяль была разработана комитетом в 2009 году (готовилась с 2004 года).

На данный момент сертификация комитета признана в 22 странах, что упрощает экспорт российских товаропроизводителей на внешние рынки. Комитет по стандартам «Халяль» ДУМ РТ имеет международную аккредитацию по стандартам SMIIC, официальную аккредитацию Департамента исламского развития Малайзии (JAKIM), аккредитацию Международного аккредитационного центра Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае – EIAC (Emirates International Accreditation Centre).

ГОСТ Р 70402-2024 – это новый российский национальный стандарт, который устанавливает требования к органам по сертификации халяль и действует с 3 февраля текущего года. ГОСТ, по замечанию Шляпошникова, разработан в стенах работающего в Казани Российского исламского института с учетом международных стандартов в сфере халяль – Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества (OIC), а также базового международного стандарта ISO/IEC 17065.