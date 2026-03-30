В театре Тинчурина прошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Народные жемчужины»

Гала-концерт национально-культурного фестиваля-конкурса «Халык җәүһәрләре» («Народные жемчужины») прошел в театре им. К. Тинчурина. Фестиваль организован Фондом им. Рашита Вагапова.

«Фестиваль "Халык җәүһәрләре" появился четыре года назад как отклик на необходимость поддержки талантливых людей, которые творят среди народа. Это народные исполнители в прямом смысле слова, а гала-концерт фестиваля – самый народный и татарский концерт на современной татарской эстраде», – рассказал журналистам генеральный продюсер фестиваля-конкурса, директор Фонда им. Р. Вагапова Рифат Фаттахов.

Рифат Фаттахов

В этом году конкурс проводится в рамках фестиваля во второй раз.

«Не все заканчивают музыкальные учебные заведения, поэтому кто-то, в силу своей скромности или возможностей, не успевает свой талант показать. В таком масштабном фестивале у них есть возможность раскрыть себя полностью», – рассказала журналистам председатель жюри конкурса Зайнаб Фархетдинова.

К опыту и знаниям участников не выставляют каких-либо требований, принимать участие в конкурсе можно с 16 лет. Но есть среди участников и те, у кого есть музыкальное образование, например, некоторые баянисты, хотя таких людей крайне мало, объяснила корреспонденту «Татар-информа» Фархетдинова.

«Фестиваль дал нам жизнь. Это второе дыхание», – заявила одна из лауреатов конкурса Рисана Мустафина из Сабинского района.

Рисана Мустафина

Татарский народ издавна богат песнями и мелодиями, в народе немало талантливых от природы, но не представленных на больших сценах исполнителей, считают организаторы, и особенно много их в сельских районах.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Народное исполнение», «Эстрадная песня», «Инструментальное исполнение», «Академический вокал», «Хореография», «Ансамбль».

Всего было подано более 300 заявок со всей России и даже из-за ее пределов: Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.

«Наш фестиваль официально обрел статус международного», – считает Фаттахов.

Сегодня на гала-концерте в Казани выступили участники, признанные жюри истинными и самыми яркими «народными жемчужинами». Вместе с ними выступили уже полюбившиеся артисты: Гульназира Талипова, Азат Нургалиев, Ильмира Загидуллина, Сария Набиуллина, Залия Гайфуллина, Ильхам Яруллин, народный ансамбль гармонистов «Баламишкин», татарской народный хор «Мирас», татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен».

Впервые в истории фестиваля известные артисты Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов и Сюмбель Загидуллина выйдут на сцену вместе со своими родителями.

Среди гостей фестиваля – участники Схода предпринимателей из татарских сел, организованного Всемирным конгрессом татар.