Рустам Минниханов о татарских предпринимателях: «Мы гордимся вами, многому учимся у вас»

В Казани прошло заключительное мероприятие XVIII форума «Деловые партнеры Татарстана» – пленарное заседание при участии Раиса республики Рустама Минниханова. О чем рассказали татарские предприниматели России и стран СНГ – в репортаже «Татар-информа».





На входе лидера Татарстана Рустама Минниханова ожидала небольшая выставка

Фото: rais.tatarstan.ru

Финал трехдневного форума

Форум «Деловые партнеры Татарстана» проходил с 24 по 26 ноября. В рамках этого форума, например, прошла крупная бизнес-встреча «Экономика возможностей: татарский бизнес-взгляд – 2026». На ней заместитель Премьер-министра республики и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар (ВКТ) Василь Шайхразиев высказался о важности «единой работы предпринимателей в условиях трансформации рынка». Во второй день форума участники посетили Нижнекамск, где им была представлена «региональная экономическая программа». Пленарное заседание по традиции прошло в «Казанском дворце» – Kazan palace by Tasigo. На трехдневный съезд прибыли 400 татарских предпринимателей из 59 регионов России и 10 стран зарубежья.

На входе лидера Татарстана Рустама Минниханова ожидала небольшая выставка: на стендах разместили фотографии с «Милләт җыены» («Национального собрания»), в центре выставки – портрет Раиса. Тут же на столе стояло два бюста – бюст Габдуллы Тукая, который отправится в Омск (в деревню Ашеваны Усть-Ишимского района), и бюст Мусы Джалиля, который уедет в Оренбург (в село Мустафино, на родину поэта).

«В следующем году в преддверии Федерального Сабантуя (который пройдет в Омске, – прим. Т-и) мы будем торжественно отмечать 800-летие одной из старейших татарских деревень – деревни Ашеваны (населенный пункт был затоплен в мае 2024 года, – прим. Т-и)», – сказал Шайхразиев.

Бюст Габдуллы Тукая отправится в Омск, бюст Мусы Джалиля уедет в Оренбург Фото: © Салават Камалединов / «Татар-информ»

Фигура Джалиля стала символом, объединяющим татар по всему миру, и открытие его памятников тоже стало традицией. Так, например, в прошлом году бюст Героя СССР открывали в Бишкеке.

Рустам Минниханов на форуме

Открыл пленарное заседание Василь Шайхразиев, поприветствовав всех гостей на татарском языке. На языке Тукая и прошло по большей части всё мероприятие. На креслах президиума вместе с Раисом и заместителем татарстанского Премьера расположились руководитель Ульяновской организации татарских бизнесменов «Сембер» Эльмира Алиакберова и председатель Омского татарского национально-культурного центра «Иртыш» Тимур Алимбаев.

В зале на первом ряду можно было видеть министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, министра лесного хозяйства республики Равиля Кузюрова, генеральных консулов и других почетных гостей. В зале также находились члены Правительства Татарстана, депутаты Госдумы и Госсовета Татарстана, руководители районов и городов республики. Шайхразиев отметил, что в этом году форум проводится совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан.

В зале на первом ряду можно было видеть ключевых представителей министерств Фото: © Салават Камалединов / «Татар-информ»

Минниханов взял слово только в самом конце заседания.

«Сейчас мы послушали ваши выступления, все они очень интересные и содержательные. Мы гордимся вами, многому учимся у вас. Вы – успешные предприниматели. При этом уделяете большое внимание сохранению татарского языка, национальной культуры и традиций. Всем вам большое спасибо. Будем держаться вместе!» – сказал он.

После слов Раиса прошла церемония вручения госнаград Татарстана. В том числе звания заслуженной артистки республики была удостоена певица Флюра Кулахметова, а генеральный директор телеканала «Туган тел» Азат Вахитов стал заслуженным работником культуры РТ.

Раис Татарстана поблагодарил собравшихся предпринимателей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Говорит и показывает Казань!»

Перед тем как тезисно озвучить итоги уходящего года, Шайхразиев назвал его главное событие – выборы Раиса Татарстана. Он напомнил, что вновь выбрали Минниханова 88% избирателей – и это наивысший результат среди регионов, где в этом году проводились выборы глав субъектов РФ.

«Это говорит о том, что Раис Татарстана является одним из самых авторитетных руководителей регионов России. Уважаемый Рустам Нургалиевич вновь стал лидером многомиллионного татарского народа, рассредоточенного по всему миру», – прокомментировал эти цифры заместитель Премьер-министра РТ.

В Казани в августе прошло второе по значимости мероприятие ВКТ – «Национальное собрание». Собрание шло три дня и уместило в себе три других форума: молодежный, женский и краеведческий. В Казань на это мероприятие приехала тысяча делегатов из 68 регионов России и 27 стран мира. По словам председателя Нацсовета ВКТ, в уходящем году татары со всего мира провели более 4 тысяч Сабантуев и свыше миллиона человек написали недавний «Татарча диктант».

Василь Шайхразиев тезисно озвучил итоги уходящего года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После этих слов участникам заседания показали видеоролик, который начался с громкого объявления: «Говорит и показывает Казань!» Крупный план руки Раиса на Конституции Татарстана, сельские школьники, скандирующие: «Спасибо, Рустам Нургалиевич!», восторженные комментарии участников форума прошлых лет – в 7-минутной видеонарезке уместилось всё.

План на будущий год уже утвержден. Известно, что 2026 год объявлен Национальным советом Годом Габдуллы Тукая в связи со 140-летием татарского поэта, и это решение в ежегодном послании Госсовету поддержал Раис РТ. Среди юбиляров Шайхразиев также назвал имена: Габденнасыр Курсави (250 лет), Исмаил Гаспринский (175 лет), Юсуф Акчура (150 лет), Габдулла Кариев (140 лет), Фатих Амирхан (140 лет), Хади Такташ (125 лет), Сара Садыкова (120 лет) – и других. Вполне вероятно, мероприятия ВКТ в 2026 году будут носить эти имена.

Равиль Нургалиев вручил Рустаму Минниханову подарочный сертификат на получение 25 гладкоствольных карабинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сертификат на карабины и приглашение на охоту

Когда генеральный директор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалиев сказал о том, что от себя лично он приобрел детские национальные костюмы для семи школ Кировской области (во время Всероссийского сельского Сабантуя), зал громко аплодировал.

Шесть лет назад предприятие Нургалиева было на грани банкротства. Сейчас «Молот-Оружие» завершает пятилетнюю программу финансового оздоровления, одобренную Президентом России, а 1 апреля 2025 года предприятие было награждено орденом Александра Невского. Сумма гуманитарной помощи, которую оказал завод за время проведения спецоперации, составила 600 млн рублей.

«Мама приучила меня к тому, что в гости нельзя ходить без подарков. Уважаемый Рустам Нургалиевич, в рамках проведения специальной военной операции для борьбы с FPV-дронами я бы хотел вручить подарочный сертификат на получение 25 гладкоствольных карабинов», – внезапно вручил Нургалиев сертификат Раису Татарстана.

Ильдус Гараев пригласил Раиса РТ на охоту в Красноярский край Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одно неожиданное предложение сделал красноярский предприниматель, президент Ассоциации лесопромышленников центрального региона Красноярского края Ильдус Гараев.

«Я с большим удовольствием хочу пригласить вас лично, Рустам Нургалиевич, и всю команду конгресса и форума в деревню Казанка Красноярского края на VI выставку охотничьих лаек в День работников леса. Мне очень хотелось бы, чтобы вы разделили со мной мои главные увлечения – охоту и рыбалку», – объявил Гараев.

Председатель Центра татарской культуры «Чишма» в городе Луганске Гулфия Кабирова рассказала о жизни татарской общины в ЛНР, а основательница уфимской швейной фабрики OPTRI Зульфира Газизова устроила для Раиса модный показ, на котором дети представили школьную, военную и спортивную униформы. Также на заседании прозвучали выступления предпринимателей из Самары, Тюмени и Бишкека. Все их бизнес-проекты направлены на развитие деловых связей с Татарстаном и сохранение татарской идентичности.