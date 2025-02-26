Хабибуллин о поправках к закону о МСУ: Предложения Татарстана были услышаны

Альберт Хабибуллин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Принятие Государственной Думой РФ поправок к законопроекту о реформе местного самоуправления (МСУ) стало реакцией на предложения, выдвинутые Татарстаном. Об этом заявил председатель Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Предложения Татарстана о праве регионов самостоятельно определять модель самоуправления были услышаны. Всего было рассмотрено 952 поправки, из них 442 были рекомендованы к отклонению, 510 – к принятию, в том числе и поправки от парламента республики о возможности сохранения двухуровневой системы местного самоуправления», – заметил татарстанский парламентарий.

«Кроме того, были поддержаны наши предложения к статье 91 данного закона. Напомню, комитетом совместно с депутатом Государственной Думы ФС РФ Айратом Фарраховым, Правовым управлением Государственного Совета была подготовлена дополнительная поправка, позволяющая сохранить место главы муниципального образования в структуре органов местного самоуправления до истечения срока полномочий представительных органов муниципальных образований, которые будут избираться в сентябре этого года, до сентября 2030 года», – подчеркнул Хабибуллин.

Госсовет РТ с самого начала был включен в работу по законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин не раз публично комментировал позицию Государственного Совета по этому вопросу. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявлял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Парламентарии Татарстана внесли более полусотни поправок, 25 из которых касались возможности сохранения действующего двухуровневого механизма. В частности, было выдвинуто предложение предоставить регионам право самим решать, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.

На данный момент в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований. Это 911 поселений – 872 сельских и 39 городских, 43 муниципальных района и два городских округа. В представительных органах насчитывается 7602 депутата, работают 914 глав муниципальных образований и 6,7 тыс. муниципальных служащих. Также имеется 463 территориальных общественных самоуправления (ТОС).