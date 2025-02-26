Айдар Метшин: Внесение поправок в закон о МСУ говорит об авторитете Раиса Татарстана

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принятие поправок к законопроекту о реформе местного самоуправления (МСУ) в редакции, предложенной Татарстаном, говорит об открытости Государственной Думы РФ к мнению людей и предложениям субъектов Федерации, а также свидетельствует об авторитете Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

Парламентарий назвал возможность сохранения двухуровневой системы самоуправления (с поселенческим уровнем) очень важным моментом для республики и ее жителей. Он напрямую касается 3041 населенного пункта региона, в которых проживают более миллиона человек.

«Исторически главы сельских поселений играют большую роль во взаимодействии государственной власти и местных жителей. В рамках двухуровневой системы управления жители Татарстана имеют прямой доступ к управлению территорией, на которой они живут, могут влиять на участие в программах и определение финансирования тех или иных приоритетных направлений», – пояснил депутат.

«И именно эта система показала свою эффективность в Татарстане, еще одним подтверждением чему служат многочисленные победы поселений в федеральных конкурсах и грантах», – добавил Метшин.

В связи с этим политик напомнил, что в первом варианте законопроекта предполагалось введение одноуровневой системы местного самоуправления. «Такая система не отвечала историческим, культурным особенностям Татарстана», – убежден он.

Дело в том, что упразднение существующего механизма могло больно ударить как по людям, работающим в системе МСУ, так и по обычным жителям, который уже давно привыкли и знают, куда обращаться со своими проблемами. «Ведь в селах как: отключилось электричество или дорога требует ремонта – со всеми вопросами сельчане напрямую обращались к главам своих сельских поселений, а уже те, в свою очередь, к главам районов», – объяснил парламентарий.

По словам Айдара Метшина, пересмотреть нормы законопроекта помогла принципиальная позиция Раиса Татарстана Рустама Минниханова, которая была представлена в процессе работы депутатов Госсовета РТ и Госдумы от РТ над поправками к документу. Он увидел в этом «подтверждение высокого авторитета» руководителя республики, «который влияет на актуальную федеральную повестку, выражая мнение людей».