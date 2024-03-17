Хабиб и «Иванушки International»: для избирателей пройдет фестиваль на «Ак Барс Арене»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, в заключительный день президентских выборов, на казанском стадионе «Ак Барс Арена» для принявших участие в голосовании состоится фестиваль «Всей семьей на выборы», приуроченный к Году семьи. Хедлайнерами события станут Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Хор Турецкого», группы «Иванушки International» и «Кар-мэн».

Начнется мероприятие в 12 часов масленичными гуляньями. Выступления будут организованы на круговой сцене. На 15 часов намечен выход артистов уличных театров, клоунов и мимов. Также должны состояться театрализованное представление с участием артиста в образе Александра Пушкина, концертная и развлекательно-игровая программы для детей и взрослых, розыгрыш призов, молодежные танцы, фольклорные песни и пляски. Подробнее о программе «Широкой Масленицы» «Татар-информ» сообщал ранее.

В 14.30 на стадионе выступлением Анастасии Макаровой и Камилой Измайловой начнется собственно концерт. В 15.00 на сцену выйдет Хабиб, в 15.30 — Гузель Уразова, в 16.00 — Ваня Дмитриенко, в 16.30 — Фирдус Тямаев, в 17.00 — «Кар-мэн», в 18.00 — ВИА «Волга-Волга», в 18.30 — Государственный хор Татарстана, в 19.00 — «Иванушки International», в 20.00 — Салават Фатхетдинов, а в 20.30 — «Хор Турецкого».

С фестиваля будут производиться включения во время марафона «Всей семьей на выборы» на канале ТНВ.

Здесь же будут установлены детские и семейные аттракционы, фуд-корты, организованы мастер-классы для взрослых и детей. Также на семейном фестивале будут работать зона виртуальной реальности и музыкально-интерактивная зона.

Пройти на мероприятие можно будет по специальному браслету, которые выдаются на избирательных участках во время трехдневного голосования. По этому же браслету в дни голосования можно бесплатно ездить в общественном транспорте и посетить ряд учреждений культуры.

В связи с масленичными гуляньями и семейным фестивалем 8 до 23 часов на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» окажутся временно ограничены движение и стоянка транспорта.

В Татарстане 15 марта начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).