Проголосовавшие на выборах смогут бесплатно или со скидкой посетить учреждения культуры

В дни выборов Президента Российской Федерации государственные учреждения культуры Татарстана предоставят проголосовавшим возможность бесплатно или со скидкой посетить ряд мероприятий, продемонстрировав специальный браслет.

Так, в театре Камала все три дня можно будет бесплатно посетить интерактивный комплекс «Шарык клубы». Кроме того, 15 марта при предъявлении браслета на кассе театра будет предоставляться скидка в 15% на спектакль «Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды», 16 марта — скидка в 16% на постановку «Сәфәр / Дорога», а 17 марта — скидка в 17% на спектакль «Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM».

В Татарском ТЮЗе имени Кариева бесплатными будут экскурсия «Театральное Закулисье» (15 марта в 11.00 и 16.00, ограничение по численности — 25 человек), спектакли «Җырлап яшик!» («С песней по жизни!») 15 марта в 18.30 (30 билетов — 15 на 2), «Ханума!» 16 марта в 18.30 (10 билетов — 5 на 2) и «Матур Сity!» 17 марта в 18.30 (20 билетов — 10 на 2).

В Культурном центре имени Пушкина 15, 16 и 17 марта бесплатным будет посещение персональной выставки фотохудожника Александра Маклакова «Из цифры собираю образ» (при предъявлении браслета), а 15 марта в 18.30 —посещение концерта «Друзья мои, прекрасен наш союз!» в рамках цикла «Листая Пушкинский календарь» (по предъявлению браслета и предварительной регистрации).

В театре имени Тинчурина 15 марта для проголосовавших первый раз (18 лет) по браслету в кассе театра предоставляется скидка в 50% (кроме шестого ряда) на спектакль «Студенческий договор. Наши дни» в 18.30. Кроме того, бесплатной будет экскурсия «Театр ул — тормыш!» / «Театр — это жизнь!» 16 марта в 14.00 (по предъявлению браслета и предварительной регистрации) и 17 марта в 14.00 (также по предъявлению браслета и предварительной регистрации).

Государственный ансамбль песни и танца РТ предоставит возможность 16 и 17 марта бесплатно по браслету посетить в детском центре «Экият» концертную программу «Мы вместе» для семейного просмотра.

Альметьевский татарский драматический театр 15, 16 и 17 марта для всех посетителей избирательного участка представит концертную программу с 10.00 до 12.00, посвященную Году семьи, и мастер-классы для детей с 12.00 до 15.00. Для тех, кто участвуют в выборах впервые, предусмотрены пригласительные билеты на спектакль «Алтынчәч.Мирас» 12 апреля.

В Татарской филармонии имени Тукая зрители, пришедшие в кассу с браслетом, получат возможность приобрести билеты со скидкой 30% на следующие концерты марта 2024 года (количество мест ограничено):

15.03.2024 — «Великие имена джаза. Том 2», концерт Филармонического джаз-оркестра РТ

16.03.2024 — «Мелодии наших сердец», сольный концерт Гульнары Байназаровой

17.03.2024 (11.00) — «Синяя птица», музыкально-литературная композиция в исполнении Екатерины Гусевой и Ансамбля солистов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова»

17.03.2024 (17.00) — «Царь-девица», музыкально-литературная композиция в исполнении Екатерины Гусевой и Ансамбля солистов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова»

19.03.2024 — «П. И. Чайковский. Лучшее», концерт Филармонического музыкально-литературного лектория

22.03.2024 — фортепианный вечер Филиппа Копачевского

24.03.2024 — музыкальная комедия «Аршин мал алан»

30.03.2024 — «Три товарища», концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ с участием приглашенных солистов: Юлии Зиганшиной, Алины Атласовой, Ольги Голицыной, Сергея Петрищева и Бориса Дьякова.

Бугульминский русский драматический театр имени Баталова предоставит для тех, кто участвуют в выборах впервые, по предъявлению браслета бесплатные пригласительные билеты на один из спектаклей:

23 марта в 18.00 — комедия по рассказам Василия Шукшина «Мой зять украл машину дров»

24 марта в 18.00 — комедия «Счастье в куче битого стекла»

Ансамбль песни и танца «Агидель» в свою очередь даст возможность посетить:

15 марта в 18.30 — концерт, посвященный Году семьи

16 марта в10.00 — мастер-класс по татарскому танцу

17 марта в 10.00 — мастер-класс по вокалу

Набережночелнинский театр кукол по предъявлению браслета предоставит бесплатные пригласительные билеты на один из спектаклей из репертуара на март 2024 года

Атнинский драматический театр имени Тукая организует розыгрыш сувенирной продукции среди подписчиков группы в мессенджере WhatsApp по индивидуальному номеру участника голосования.

Казанский театр юного зрителя предлагает бесплатное посещение аудиоспектакля «До и после Бури» по браслету «Всей семьей на выборы» и предварительной регистрации:

на 15 марта — в 15.00 https://tuz.timepad.ru/event/2812651/, 15.40 https://tuz.timepad.ru/event/2812738/, 16.20 https://tuz.timepad.ru/event/2812785/ и 17.00 https://tuz.timepad.ru/event/2812803/;

на 16 марта — в 15.00 https://tuz.timepad.ru/event/2812812/, 15.40 https://tuz.timepad.ru/event/2812819/ и 16.20 https://tuz.timepad.ru/event/2812826/;

на 17 марта — в 15.00 https://tuz.timepad.ru/event/2812936/, 15.40 https://tuz.timepad.ru/event/2812939/ и 16.20 https://tuz.timepad.ru/event/2812940/.

Мензелинский татарский драматический театр имени Амутбаева по предъявлению браслета для впервые проголосовавших предоставляет бесплатные пригласительные билеты на один из спектаклей из репертуара на март 2024 года

Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова 15, 16 и 17 марта дает возможность зрителям, пришедшим на спектакли с браслетом избирателя, зарегистрироваться на бесплатную экскурсию по Театральному музею.

Татарский государственный театр кукол «Экият» с 15 по 17 марта предлагает бесплатные обзорные экскурсии по предварительной записи через кассу театра (237-70-09) и предъявлению браслета: 15 марта в 13.00, 16 марта в 17.30 и 17 марта в 17.30. Зрители должны при себе иметь: документ, подтверждающий личность, документ, подтверждающий степень родства с детьми, и браслет о голосовании.

Нижнекамский татарский драматический театр по предъявлению браслета для впервые проголосовавших предоставляет бесплатные пригласительные билеты на один из спектаклей из репертуара на 2024 год.

Буинский драматический театр по предъявлению браслета для впервые проголосовавших предоставляет бесплатные пригласительные билеты на один из спектаклей из репертуара на март 2024 года.

Набережночелнинский татарский драматический театр предлагает:

15 марта в 19.00 бесплатное посещение по предъявлению браслета спектакля «Пока она умирала»

16 и 17 марта бесплатное посещение по предъявлению браслета — в 12.00 видеопоказа спектакля «Молодые сердца» и в 15.00 обзорной экскурсии по театру.

Казанский кинотеатр «Мир» предлагает бесплатное посещение сеансов по предъявлению браслета и предварительной регистрации в кассе кинотеатра.

Казанский цирк 15, 16 и 17 марта при предъявлении браслета предоставляет скидку в 20% на покупку билета на представление «Цирк из сапога» в марте 2024 года.

Культурный центр имени Емельянова 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 предлагает бесплатное посещение при предъявлении браслета фотовыставки Г. М. Макарова «Гасырларда безнең җөзебез» и выставки картин А. В. Кузьмина «Баграж суларына басма салдым». На таких же условиях 16 и 17 марта возможно посещение лекций-концертов ансамбля крящен «Бермянек» в 13.00–14.00 и 17.00–18.00.

Сам Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» предлагает 15 марта бесплатное посещение при предъявлении браслета следующих мастер-классов: 10.00 — вокал, 11.30 — танцы, 13.30 — инструменты, 15.00 — вокал, 16.30 — танцы и 18.30 — инструменты.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).