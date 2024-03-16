Масштабный телемарафон «Всей семьей на выборы» пройдет в Татарстане

В третий день президентских выборов, 17 марта, на телеканале ТНВ состоится 12-часовой семейный телемарафон «Всей семьей на выборы». В прямом эфире побывают десятки гостей: известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады вместе со своими родными.

В рамках телемарафона будут показаны специальные выпуски «Новостей». В них можно будет увидеть репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК РТ, трансляции с культурно-массовых мероприятий.

Помимо прочего, на избирательных участках в дни голосования организованы ярмарки, где по выгодным ценам можно приобрести крупы, овощи, макароны, бытовую химию, напоминает телеканал.

Кроме того, на 40 участках можно проверить свое здоровье, проконсультироваться с терапевтом, сделать ЭКГ и измерить давление. Главное культурное мероприятие, на которое можно будет попасть, проголосовав и получив специальный браслет, пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Им станет фестиваль «Всей семьей на выборы».

В качестве хедлайнеров выступят Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко. Концерт можно будет увидеть в прямом эфире на ТНВ, а также на страницах канала в социальных сетях.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).