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Новости Татарстана и Казани
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В Казани отменили масленицу в нескольких местах - новый список «гуляний»
В Казани отменили масленицу на нескольких площадках. Причина – «по требованиям безопасности», пишет пресс-служба мэрии города.
Согласно «обновленному списку», масленицу отпразднуют 16 марта около домов культуры. В Кировском районе праздник отметят у ДК железнодорожников (начало в 12:00), в Советском районе – у ДК в жилом массиве Константиновка (12:00) и у ДК им.Саид-Галиева в Дербышках (11:00). Жители Авиастроительного района смогут прийти к ДК в ж/м Кадышево (11:00), а Приволжского района – к ДК в поселке Мирный (13:00).
В воскресенье, 17 марта, казанцы смогут «проводить зиму» у стадиона «Ак Барс Арена». Там в 12:00 стартует «Широкая Масленица – 2024» с обширной развлекательной программой: от конкурсов и игр до выступления представителей народов Поволжья.
В 15:00 на площадку выйдут артисты уличных театров и клоуны. Интересно, что один из них будет в образе Александра Пушкина. Во время представления перед гостями разыграют призы.
Также казанцы смогут посетить мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, сделать кукол и памятные монеты.
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