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WSJ: ВС РФ разгромили самые подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска
За последние несколько месяцев российские военные разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.
«Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута (украинское название Артемовска – прим.ред.) в последние месяцы», — говорится в публикации.
При этом источники издания отмечают, что бригады ВСУ в районе города, где сейчас идут тяжелые бои, различаются по уровню подготовки и не всегда могут друг с другом взаимодействовать. Так, командир одной из рот ВСУ обвинил в утере позиций находящийся вблизи украинский батальон. Он утверждает, что его составляли неопытные добровольцы, которые покинули свой район без предупреждения.
Напомним, в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут почти окружен. О сложной для Вооруженных сил Украины ситуации в районе Артемовска накануне написала американская газета The New York Times.
Также на этой неделе стало известно, что Минобороны Украины отправило подкрепления в Артемовск.
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