WSJ узнала о снижении дальности стрельбы РСЗО HIMARS перед отправкой Киеву

Переданные Украине американские реактивные системы залпового огня HIMARS были тайно модифицированы таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом со ссылкой на «официальных лиц США» пишет газета The Wall Street Journal.

Администрация Президента США Джо Байдена сочла, что подобная мера предосторожности необходима для снижения риска более широкого столкновения с Россией.

По утверждению источников издания, поставленные на Украину HIMARS не смогут запускать дальнобойные баллистические ракеты, даже если они будут приобретены у третьих стран, куда ранее поставлялось американское оружие.

Пентагон не стал комментировать изменения, которые, по словам собеседников газеты, касаются аппаратного и программного обеспечения. Бригадный генерал Патрик Райдер сослался на «соображения безопасности». Украинские военные также отказались от комментариев.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинцы не раз применяли их для обстрелов мостов, командных пунктов, складов боеприпасов и военных колонн. Вместе с тем радиус действия ракет ATACMS превышает 300 километров, которые Соединенные Штаты пока официально отказываются поставлять Украине.