news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 25 апреля 2026 20:10

Трамп отменил поездку делегации США на переговоры с Ираном в Пакистан

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Американский лидер пояснил, что делегации не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан и «болтать ни о чем». Иранцы могут позвонить в Вашингтон в любое удобное для них время, добавил он.

Трамп сообщил, что некоторое время назад сказал готовившимся к отъезду людям, что они не будут лететь 18 часов, поскольку все козыри есть у США, и иранцы могут звонить в любое время.

В беседе с Axios он уточнил, что его решение не означает возобновление войны с Ираном. В своих соцсетях Трамп также заявил, что в руководстве Ирана «царит огромная междоусобица и неразбериха», и никто не знает, кто главный, включая их самих.

Ранее Axios сообщал, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 27 апреля. В МИД Ирана это опровергли, заявив, что встреча с представителями США не планируется.

#Дональд Трамп #Иран #переговоры
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

Новости партнеров