Иран остановил переговоры с США после захвата судна – к чему это приведет

Перемирие между Ираном, США и Израилем закончилось раньше срока. Началась новая эскалация вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Почему стороны не смогли договориться и к чему это может привести – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Стоп-кадр видео

Переговоры зашли в тупик

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, вступившем в силу в ночь на 8 апреля 2026 года. Соглашение, призванное снизить напряженность и открыть Ормузский пролив, было достигнуто на фоне угроз масштабной войны на Ближнем Востоке. Стороны оценили сделку как собственную победу и приступили к мирным переговорам.

Первый раунд прямых очных переговоров прошел в столице Пакистана 11 и 12 апреля. Делегацию США возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Помимо него, в состав группы вошли спецпосланник главы государства Стивен Уиткофф и зять президента Дональда Трампа и его бывший советник по ближневосточной политике Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавили спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Главной темой переговоров было открытие ранее заблокированного Ираном Ормузского пролива. Кроме того, рассматривались и другие вопросы: прекращение иранской поддержки региональных союзников, требование Тегерана о снятии американских санкций, а также требование США о передаче Ираном около 450 килограммов высокообогащенного урана.

По ключевой теме переговоров Иран настаивал на контроле над проливом и на праве взимать пошлины с проходящих через него судов. Америку такой вариант не устраивал: США настаивали на «совместном контроле» над проливом. Из-за диаметрально противоположных подходов переговоры закончились без результата. После встречи в Пакистане стороны продолжили обмениваться сообщениями через посредников, однако, как сообщило иранское информационное агентство Tasnim, с точки зрения Тегерана, диалог зашел в тупик из-за «чрезмерных требований и амбиций» Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация приедет на новый этап переговоров с Ираном в Исламабаде 20 апреля, и вновь начал угрожать Тегерану.

«Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, надеюсь, что они ее примут. Если они этого не сделают, США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Нарушение перемирия

Фактически двухнедельное перемирие было нарушено США уже 11 апреля: сразу после неудавшихся переговоров Вашингтон объявил о частичной блокаде Ормузского пролива. Накануне американская сторона сообщила, что ограничения распространятся на суда всех стран, входящие или выходящие из любых иранских портов в Персидском и Оманском заливах.

Понятно, что такое развитие событий неизбежно должно было привести к эскалации, – и она последовала: 19 апреля США захватили грузовое судно под иранским флагом M/V Touska в Оманском заливе, которое якобы пыталось прорвать морскую блокаду. Центральное командование США заявило, что экипаж якобы игнорировал предупреждения в течение шести часов. После этого эсминец USS Spruance открыл огонь из 127-мм орудия по машинному отделению, выведя из строя двигатель судна.

Исламская Республика пообещала ответить и назвала произошедшее «вооруженным ограблением на море».

«США показали, что они несерьезно относятся к ведению дипломатического процесса, совершили агрессивные действия и нарушили условия прекращения огня», – приводит агентство Reuters слова представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Переговоры приостановлены

В таких условиях, подчеркнул Багаи, Иран будет принимать решение о продолжении переговоров, исходя из собственных национальных интересов.

Отдельно он заявил, что иранские власти не забывают «многократные предательства США в дипломатии». По его словам, Вашингтон менее чем за девять месяцев дважды нарушал международное право во время переговоров, нанося удары по Ирану и причиняя ущерб национальному имуществу. Именно поэтому, отметил Багаи, все органы власти в стране сейчас с полной бдительностью следят за развитием ситуации, а осторожность на дипломатическом направлении не менее важна, чем в военное время.

Эти заявления иранской стороны можно расценивать как фактическую заморозку переговоров о мирном урегулировании конфликта, а второй раунд переговоров между США и Ираном откладывается на неопределенное время.

Чем грозит приостановка переговоров США и Ирана? Дальнейшей эскалацией военных действий на Ближнем Востоке. Увы, Америка пока не демонстрирует готовности идти на компромиссы: позиции постоянно меняются, а продвижению процесса мешают резкие публичные заявления. Речь, в частности, о высокой медийной активности президента США Дональда Трампа, который буквально фонтанирует ультиматумами и жесткими формулировками.

На этом фоне ситуация вокруг Ирана начинает перерастать в затяжной кризис. Даже если боевые действия полностью прекратятся, сама логистика нефтяного экспорта и возвращение танкерного трафика к нормальному ритму могут затянуться как минимум до конца июня.

Но, повторимся, конца этой истории пока не видно: Ормузский пролив остается заблокированным, судоходство в нем почти полностью остановлено, а США и Израиль готовятся к нанесению очередных авиаударов по территории Ирана.