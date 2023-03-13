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Политика 13 марта 2023 16:26

WSJ: Си Цзиньпин может посетить ряд европейских стран

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Председатель Китая Си Цзиньпин на фоне вероятного визита в Россию рассматривает возможность посетить некоторые европейские страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден», – цитирует авторов статьи РИА Новости.

Ранее агентство Reuters рассказало о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Сегодня также стало известно, что Председатель КНР собирается провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после визита в Москву.

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