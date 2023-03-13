Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
WSJ: Си Цзиньпин может посетить ряд европейских стран
Председатель Китая Си Цзиньпин на фоне вероятного визита в Россию рассматривает возможность посетить некоторые европейские страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден», – цитирует авторов статьи РИА Новости.
Ранее агентство Reuters рассказало о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Сегодня также стало известно, что Председатель КНР собирается провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после визита в Москву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»