WSJ: Си Цзиньпин может посетить ряд европейских стран

Председатель Китая Си Цзиньпин на фоне вероятного визита в Россию рассматривает возможность посетить некоторые европейские страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден», – цитирует авторов статьи РИА Новости.

Ранее агентство Reuters рассказало о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Сегодня также стало известно, что Председатель КНР собирается провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после визита в Москву.