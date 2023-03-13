WSJ: Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским после предстоящего визита в Москву. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, «встречи с господами [Владимиром] Путиным и Зеленским, последняя из которых, как ожидается, пройдет виртуально, отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения» противостояния.

Ранее у агентства Reuters появилась информация, что Председатель КНР посетит Россию уже на следующей неделе, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать эти сведения.

Во время личной встречи с руководителем Канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И в феврале Путин заметил, что ждет визита Си Цзиньпина в Москву.