Reuters узнал, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уже на следующей неделе собирается посетить Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, пожелавшие сохранить анонимность.

«Планы визита появились в тот момент, когда Китай предлагает посредничество в установлении мира в Украине, что было скептически встречено на Западе с учетом дипломатической поддержки России со стороны Китая», — отмечает агентство.

В феврале Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, что ждет визита Си Цзиньпина в Россию. До этого газета Wall Street Journal писала, что поездка китайского лидера может быть организована в апреле или начале мая.

В конце прошлой недели, 10 марта, Си Цзиньпин был первым в истории переизбран на пост Председателя КНР на третий срок.