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Кремль не стал комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с визитом на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — заявил на брифинге пресс-секретарь Президента РФ.
Ранее о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказало со ссылкой на источники агентство Reuters.
Кроме того, Песков не стал комментировать и сообщения о присоединении Индии к потолку цен на нефть. Накануне об этом написало агентство Bloomberg.
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