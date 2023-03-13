news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 13 марта 2023 13:29

Кремль не стал комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с визитом на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — заявил на брифинге пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказало со ссылкой на источники агентство Reuters.

Кроме того, Песков не стал комментировать и сообщения о присоединении Индии к потолку цен на нефть. Накануне об этом написало агентство Bloomberg.

#Дмитрий Песков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное