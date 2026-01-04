WSJ: команда Трампа готовит план управления Венесуэлой

Администрация Президента США Дональда Трампа разрабатывает план управления Венесуэлой после захвата ее Президента Николаса Мадуро американскими силами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

По данным издания, в Белом доме создана рабочая группа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Они прорабатывают сценарий формирования «временной правительственной структуры», которая, как предполагается, будет отвечать за восстановление нефтяной отрасли страны и обеспечение стабильности.

Вместе с тем WSJ отмечает, что позиция американского президента по этому вопросу остается неопределенной.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб. Вместе с тем в Венесуэле погибло как минимум 40 человек (как комбатантов, так и гражданских лиц), сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

Задержанных политиков доставили на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезли в Нью-Йорк. Там их поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.