WSJ: Часть членов ОПЕК обсуждает приостановку участия России в сделке по добыче нефти

Некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают возможную приостановку участия России в сделке по ограничению добычи нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что по мнению некоторых участников картеля «западные санкции и частичное европейское эмбарго начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Возможное сокращение российской нефтедобычи по итогам 2022 года газета оценивает в 8%.

Гипотетическая приостановка участия РФ в сделке потенциально позволит Саудовской Аравии, ОАЭ и другим государствам — членам ОПЕК добывать «значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны» из-за подорожания энергоресурсов после начала специальной военной операции на Украине, замечает WSJ.

Вместе с тем, по данным газеты, каких-либо конкретных шагов по увеличению добычи выше запланированного ранее уровня или по исключению России из сделки пока не предпринимается. Представитель вице-премьера РФ Александра Новака, который курирует сделку ОПЕК+ с российской стороны, в ответ на просьбу РБК отказался от комментариев.

Следующее заседание участников сделки ОПЕК+ назначено на 2 июня. Согласно предварительным данным, на нем будет принято решение об увеличении добычи в июле, информирует газета «Коммерсантъ».

Как ранее сообщал «Татар-информ», в первый день саммита члены ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России. Это ограничение не затронет поставки по трубопроводам. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле в моменте достигала 125 долларов за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов.