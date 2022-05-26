Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России по итогам года до 480–500 млн тонн

Добыча нефти в России может снизиться с 524 млн тонн в 2021 году до 480–500 млн тонн по итогам 2022 года. Об этом рассказал журналистам курирующий топливо-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480–500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, всё может поменяться в зависимости от ситуации», — пояснил вице-премьер.

«У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление», — уточнил при этом Новак.

По данным источника агентства, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 15 мая текущего года равнялась 1 млн 398 тыс. тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с апрельским уровнем в 1 млн 374 тыс. тонн.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, страны Запада ввели санкции, запрещающие инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России. Министр финансов России Антон Силуанов допустил, что страна в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи.

Кроме того, Соединенные Штаты и Великобритания в числе других ограничительных мер запретили импорт российской нефти. Аналогичное эмбарго обсуждают и страны Европейского Союза, однако пока они не смогли прийти к соглашению.