Политика 19 августа 2025 08:47

WP указала на разницу встречи Трампом Путина и Зеленского

Американская газета The Washington Post обратила внимание на разницу в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание.

«Трамп поднял кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи... Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина», – сообщается в публикации.

В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Издание Financial Times опубликовало документы по итогам встречи. Основные положения обсуждений представлены в материале «Татар-информа».

