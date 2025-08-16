Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Фото: сайт Кремля

Сегодня завершились переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. К этому событию было приковано внимание всей мировой прессы. Что пишут зарубежные СМИ а встрече лидеров двух государств – в материале «Татар-информа».

Трамп встретил Путина в формате звездного приема

Как отмечает британское издание Daily Mail, ссылающееся на эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Трамп встретил российского лидера Владимира Путина как звездного гостя.

Джеймс отметила, что многочисленные жесты, прикосновения и аплодисменты со стороны Трампа напоминали манеру ведущего популярного телешоу, приглашающего знаменитость в студию.

«Трамп приветствовал Путина как ведущий ток-шоу, пригласивший гостя из числа знаменитостей», – говорится в публикации.

По ее словам, после теплого и продолжительного приветствия в Анкоридже Путин выглядел довольным развитием событий.

Рекорд по продолжительности переговоров

Как передает агентство Bloomberg, встреча президентов России и США на Аляске стала самой продолжительной в истории их личных контактов.

«Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей», – уточняет агентство.

Символ конца западной изоляции России

Британский телеканал Sky News расценил саммит в Анкоридже как яркий символ завершения политической изоляции РФ. Авторы статьи отмечают, что вместо усиления давления и санкций Трамп фактически оказал Путину почет.

«Это означает окончание его (Путина) изоляции на Западе самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита», – уточняется в публикации.

Аплодисменты российскому лидеру

The Sun обратило внимание на то, что американский президент был крайне доволен визитом своего российского визави на Аляску, что вылилось в аплодисменты Путину.

«Президент США, как было замечено, аплодировал российскому лидеру, когда тот шел ему навстречу по красной дорожке», – отмечает издание.

Встреча «старых друзей»

Reuters обращает внимание на теплую встречу лидеров двух государств, причем сравнивает ее со встречей старых приятелей.

«Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья. Сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и коснулись друг друга в знак явной привязанности», – говорится в материале агентства.