Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Историческая встреча лидеров России и США, которую ждал весь мир, свершилась. Она прошла по самому ровному и нейтральному сценарию, но это как раз тот случай, когда нейтральность сама по себе огромное достижение. Какие первоначальные выводы можно сделать по итогам саммита в Анкоридже – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.





И все-таки они встретились

Весь мир с небывалым интересом следил даже за мельчайшими подробностями и поворотами этой встречи. Ее в полной мере можно назвать исторической – прорвана изоляция России со стороны Америки, а лед в отношениях между странами (хуже было только во времена Карибского кризиса) стал таять на глазах. Впервые за шесть лет президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились лично, и произошло это в символичном для обеих стран месте – на Аляске. Здесь переплелись история (бывшая российская территория) и география (штат Аляска вплотную граничит с Россией).

Вообще символизмом была пропитана буквально каждая минута саммита. Встречающиеся лидеры устроили самое настоящее шоу, где были выверены каждый жест, каждое слово. Ведь встречались политики из самой высшей лиги, профессиональные (до мозга костей) переговорщики.

Язык жестов и тела говорит об уважении

Чего стоили только первые минуты встречи! Путин и Трамп, демонстрируя уважение друг к другу, одновременно спустились на красную дорожку из своих самолетов. Оба были в галстуках почти одинаковой расцветки (тоже согласованный символизм). Про ковровую красную дорожку следует сказать отдельно – американские военнослужащие расстелили ее перед российским Президентом. Другими словами, Владимира Путина встречали по самому высшему разряду. Как дорогого гостя и дружественного соседа. Специалисты по языку жестов и языку тела проанализировали рукопожатия президентов и увидели, что, например, Трамп был предельно корректен даже в этом микродействии – он уважительно жал руку российскому коллеге без обычного грубого притягивания к себе, чтобы обозначить доминирование.

Как сообщил специалист по чтению по губам, первыми словами встречи были слова Трампа: «Наконец-то». Во время рукопожатий он сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», – пишет британская газета Daily Mail. Интересно, что Путин на хорошем английском поблагодарил за организацию встречи и вообще довольно комфортно общался со своим визави без переводчика до момента начала официальных переговоров.

Трамп все же попытался символически продемонстрировать силу, но не лично, а пролетом над ковровой дорожкой сверхдорогих военных самолетов: стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit («Призрак») в сопровождении четырех стелс-истребителей F-35. Символизм акции в том, что это был определенный намек (как известно, именно бомбардировщики B-2 нанесли недавно удары по ядерным объектам Ирана). Интересна реакция Президента России – он в ответ снисходительно улыбнулся (тоже дипломатическое мастерство!) этой браваде.

Еще один штрих: после совместного фотографирования, где президенты улыбались друг другу и пожимали руки, они сели в принадлежащий Трампу бронированный Cadillac и поехали на переговоры. В свой лимузин американский президент приглашал до этого лишь двух мировых политиков – президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Да и было это во время первого президентского срока Трампа. Так что Путина он действительно встречал как дорогого гостя и доброго соседа. Как видно на видеокадрах, во время поездки в автомобиле лидеры непринужденно разговаривали и смеялись.

Представляете, что творилось с психикой противников России и разного рода русофобов вроде главаря киевского режима Владимира Зеленского и его европейских дружков при виде такой теплой встречи? Их буквально корежило.

Смена формата

И Россия, и США кроме своих президентов выставили на переговоры внушительные команды. С российской стороны в Анкоридж прибыли: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, а также помощник Президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Интересы Америки представляли: государственный секретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Такой состав делегаций был согласован заранее и показывал самое серьезное отношение сторон к переговорам. Наблюдатели даже истолковывали присутствие профильных министров финансов США и России как намек на возможные послабления по санкциям.

Но дальнейший формат переговоров оказался несколько иным, и определился он за время совместной десятиминутной поездки двух лидеров до места переговоров. Президенты продолжили встречу в формате «3 на 3»: российскую сторону представляли Путин, Лавров и Ушаков, американскую – Трамп, Рубио и Уиткофф. Все это говорит о том, что президенты решили не размениваться на множество тем, накопившихся для обсуждения, а сосредоточились на ключевых, где требовалось присутствие лиц, отвечающих за внешнюю политику. Такое решение было абсолютно рациональным – сначала необходимо обсудить главные темы и начать, завязать конструктивный диалог.

И это определенно удалось – переговоры в таком узком формате заняли 2 часа 45 минут, что можно считать большим успехом для сторон. Диалог все-таки состоялся, хотя накануне встречи Трамп утверждал, что ему достаточно нескольких минут, чтобы понять, будет эта встреча плохой или хорошей, и что если встреча будет неудачной, то она закончится очень быстро.

Что обсуждалось на встрече?

На пресс-конференции после переговоров оба президента говорили об их содержании очень осторожно и уклончиво. Владимир Путин назвал переговоры полезными и сообщил, что у него сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом. России и США есть что предложить друг другу. По словам Путина, наша страна заинтересована в том, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Но при этом мы считаем, что должны быть устранены все его первопричины.

«В 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я хотел убедить своего американского коллегу, что не нужно допускать последствий, которые могут привести к боевым действиям. Дональд Трамп говорит, что если бы он был [тогда] президентом, то войны бы не было. Я считаю, что так оно и было бы», – заявил на пресс-конференции российский лидер.

Трамп, в свою очередь, отметил, что прошедшая встреча была продуктивной и стороны достигли большого прогресса. Россия и Америка сходятся во многих точках, за исключением самых важных моментов, но есть шансы сойтись и в них.

Позднее Трамп дал интервью Fox News по итогам саммита, где приоткрыл его содержание. Главное:

Возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран.

Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.

Трамп заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву «заключить сделку».

Есть «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию на Украине.

Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.

Президент США допустил, что может принять участие во встрече Путина и Зеленского.

Европейским странам тоже надо «немного поучаствовать» в украинском урегулировании.

Россия обладает большим ядерным потенциалом, и с этим нужно считаться.

Первые выводы по итогам саммита

Определенно сам факт такой встречи можно считать большим достижением для России – многолетней изоляции со стороны Америки положен конец. То, как прошла встреча, безусловно можно расценивать как успех нашей страны. Переговоры не были сорваны, они прошли конструктивно и в обстановке взаимного уважения. И это увидела вся планета.

Да, были несколько завышенные ожидания от встречи, что на ней, мол, будут приняты какие-то результативные решения. Но, как говорил недавно Путин, разочарование – следствие избыточных ожиданий. Прорывов не случилось, но и провала не произошло. Успех – это то, что Россия и США нормально вошли в переговорный процесс с перспективой дальнейшего продолжения и расширения контактов. Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве – американский президент назвал это предложение интересным.

После встречи с российским коллегой президент США позвонил Зеленскому и европейским лидерам, сообщил телеканал Fox News. И, вероятно, передал им предложение российского Президента по мирному урегулированию. Судя по их гробовому молчанию, а также по интервью американского лидера после переговоров, предложение это весьма для них болезненное. Более того, Трамп заявил, что Зеленский должен смириться с определенными потерями. Другими словами, после саммита он занял выгодную для России позицию. Это, несомненно, большая дипломатическая победа Владимира Путина, который в очередной раз показал себя непревзойденным мастером переговоров и сильным мировым игроком.

