Фото: сайт Кремля

В Вашингтоне завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также лидерами европейских государств. Издание Financial Times опубликовало документы со встречи. Основные его положения – в материале «Татар-информа».

Территориальные уступки

Украинское руководство не согласится на территориальные уступки в пользу России, говорится в документе.

«Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению», – говорится в публикации.

Выплата компенсации

Киевский режим настаивает на том, что Россия должна выплатить компенсацию Украине в связи с началом специальной военной операции. Причем киевский режим допускает, что данный ущерб может быть выплачен из средств замороженных активов РФ на сумму 300 млрд долларов.

Кроме того, снижение санкционного давления на РФ должно происходить только в том случае, если Москва будет соблюдать мирное соглашение.

Заморозка линии фронта

Киев также отверг предложение о заморозке линии фронта при условии, если ВСУ покинут территории ДНР и ЛНР.

«Киев также отвергает предложение... о замораживании остальной линии фронта», – говорится в публикации.

Сделка по производству дронов

Киевский режим планирует заключить сделку с США на сумму 50 млрд долларов по производству беспилотных летательных аппаратов с компаниями из Украины.

«Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями», – пишет СМИ.

Покупка американского оружия

Украина готова приобрести у американцев оружие на сумму в 100 млрд долларов, а финансовую поддержку окажет Евросоюз.

«Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией», – сказано в публикации.