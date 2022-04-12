Win-win: почему перезагрузка пойдет на пользу «Ак Барсу» и Квартальнову

Дмитрий Квартальнов покинул «Ак Барс». Руководство казанского клуба не стало продлевать контракты с тренером и всеми его помощниками. Спортивная редакция «Татар-информа» подводит итоги работы специалиста в Казани и называет основных кандидатов на пост нового наставника «барсов».

Дмитрия Квартальнова приглашали с четкой задачей — выиграть Кубок Гагарина, но по факту не удалось даже выйти в финал плей-офф Фото: ak-bars.ru

Квартальнова приглашали за Кубком Гагарина, но не получилось

Вылет «Ак Барса» из первого раунда плей-офф Кубка Гагарина больно ударил по самоидентификации команды в качестве топ-клуба КХЛ. Болельщики также остро отреагировали на провал, и сторонников у Квартальнова в Казани практически не осталось. Мы уже писали ранее, что принципиальное решение об отставке специалиста было принято почти сразу после четвертого поражения «Ак Барса» от «Авангарда».

Затяжка с официальным решением была связана с рабочей поездкой Рустама Минниханова в Дубай и Сенегал. Отметим, что с Президентом Татарстана в эти дни работал и глава «Татнефти» Наиль Маганов, являющийся по совместительству президентом «Ак Барса». Понятно, что в современных реалиях приоритеты срочности решений отдаются государственным делам, а не «Ак Барсу» - любимому, но все же всего лишь хоккейному клубу.

Так или иначе, «Татар-информу» накануне еще до обеда стало известно, что ближе к вечеру «Ак Барс» официально объявит о завершении сотрудничества с Квартальновым. После проверки информации, мы сообщили о ней раньше официального заявления клуба.

В целом три года работы Квартальнова в «Ак Барсе» тяжело назвать успешными. Специалиста приглашали с четкой задачей — выиграть Кубок Гагарина, но по факту не удалось даже выйти в финал плей-офф. Но сегодня мы не будем ударяться в критику, что будет отчасти лишь повторением ранее опубликованных статей на «Татар-информе». Давайте вспомним, за что мы можем быть благодарны Дмитрию Квартальнову.

Марат Валиуллин: «Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей» Фото: ak-bars.ru

Что получилось у Дмитрия Вячеславовича

«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей. Однако мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт с тренерским штабом. Благодарим каждого специалиста за развитие наших игроков и желаем успеха в будущем. Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», - заявил после принятого решения генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

От себя добавим, что симпатию всегда вызывали чисто человеческие качества Дмитрия Вячеславовича. Он всегда был честным и открытым со СМИ и, кажется, часто говорил прямо и то, что думал. Вероятно, и с игроками он действовал в схожей манере.

Это давало свои плоды в работе с молодыми игроками. При Квартальнове в «Ак Барсе» заиграли на высоком уровне перспективные форварды Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Даниил Журавлев. Также стоит отметить, что именно при Квартальнове свой шанс получил и блестяще им воспользовался голкипер Тимур Билялов. Всего под руководством тренера в основном составе дебютировали 20 воспитанников «Ак Барса», но закрепиться на уровне КХЛ смогли только вышеперечисленные.

Специалисту не всегда удается достигнуть взаимопонимания со сложившимися мастерами и «ветеранами» команд Фото: ak-bars.ru

Со звездами и ветеранами у тренера опять не сложились отношения

Однако, как уже известно по всей карьере Квартальнова, специалисту не всегда удается достигнуть взаимопонимания со сложившимися мастерами и «ветеранами» команд, в которых он работал. Отчасти, Квартальнова это подвело и в Казани.

Мы не будем сегодня разбирать каждый случай в отдельности, ранее мы это уже делали не раз. Но повторим простой медицинский факт. При Квартальнове «Ак Барс» покинули звезды чемпионского «Ак Барса» - 2018: Яруллин, Гарипов, Азеведо, Галиев, Ткачев, Ландер, Клинкхаммер и Секач.

Также из Казани уехали и другие яркие хоккеисты. Причем, многие приходили в команду уже к самому Квартальнову. Среди них: Доус, Да Коста, Ожиганов, Викстранд, — список можно продолжать. Проще назвать считанное число признанных мастеров, которые за три года нашли взаимопонимание с Квартальновым в Казани. Это Кэмпфер, Кормье, Кагарлицкий, Петров и все.

Очевидно, что сейчас Квартальнову придется сделать шаг назад и работать за пределами топ-клубов КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Квартальнову надо перезагрузить карьеру

Квартальнову сейчас надо полностью перезагрузить карьеру, чтобы понять, что именно он делает не так. И почему одни и те же тонкие моменты у него возникают в каждом топ-клубе, в которых специалист работал. Очевидно, что сейчас Квартальнову придется сделать шаг назад и работать за пределами топ-клубов КХЛ. Наверное, это и к лучшему. В условиях меньшего давления тренер должен попробовать внести коррективы в свою работу. А дальше, кто знает, может когда-нибудь и вернется в Казань добывать вожделенный Кубок Гагарина. Повторимся, Квартальнов в целом оставил теплые чувства от своей работы в Казани.

«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе». Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», - так прокомментировал свой уход из «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

При Зинэтуле Билялетдинове «Ак Барс» стал самым титулованным клубом КХЛ Фото: © «Татар-информ»

Билялетдинов, Знарок, Немировски или кто-то еще?

А впереди у «Ак Барса» самое интересное. Как известно, в Казани не любят часто менять тренеров. Исключением здесь можно назвать «Рубин» времен Билялетдинова – Чалого – Грасии. Но, как известно, исключения лишь подтверждают правила. То есть, решение по новому тренеру «Ак Барса» стоит ожидать основательным и не на один сезон.

Накануне «Татар-информу» стало известно о резком увеличении шансов Зинэтулы Билялетдинова вернуться в «Ак Барс». По данным наших источников, переговоры сторон близки к завершению. В случае положительного решения, уже до конца недели «Ак Барс» объявит о заключении контракта с тренером — официально. Напомним, что при Зинэтуле Билялетдинове «Ак Барс» стал самым титулованным клубом КХЛ, завоевав три Кубка Гагарина. Также на счету специалиста победы с казанцами в российской Суперлиге, Континентальном кубке и Кубке европейских чемпионов.

Однако, инсайды тем и отличаются от официальной информации, что ситуация может развернуться в другую сторону в самый последний момент. Тем более, ранее проходила информация, что Билялетдинов может вернуться в «Ак Барс» на руководящую должность или в роли советника Наиля Маганова. Об этом наше издание уже подробно сообщало.Также известно, что первые переговоры с «Ак Барсом» Билялетдинов провел еще до отъезда Минниханова и Маганова в Дубае.

Только Олег Знарок может составить конкуренцию Билялетдинову по числу трофеев Фото: kremlin.ru

Из других фамилий тренеров, которые назывались кандидатами на должность главного тренером «Ак Барса», стоит выделить опытного Олега Знарка. Только этот специалист может составить конкуренцию по Билялетдинову по числу трофеев. Также мы сообщали, что в «Ак Барсе» собирались рассмотреть кандидатуру Дэвида Немировски, который поставил вполне симпатичный хоккей средненькому нижегородскому «Торпедо». Напомним, что контракт специалиста с «Торпедо» был расторгнут по инициативе нижегородского клуба. По итогам регулярного чемпионата команда заняла девятое место в Западной конференции и осталась за бортом плей-офф Кубка Гагарина.

Мы будем держать руку на пульсе, фиксировать и оценивать каждое ключевое решение «Ак Барса» этой весной и летом.

Фото на анонсе: ak-bars.ru