Маганов, Билялетдинов, Знарок: как изменится архитектура «Ак Барса» в новом сезоне

«Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф 12 марта. Завтра на дворе будет апрель, но до сих пор неясно, кто будет главным тренером казанского клуба в новом сезоне. Спортивная редакция «Татар-информа» называет причины пробуксовки и оценивает шансы кандидатов на пост наставника «барсов».

Вопрос о главном тренере «Ак Барса» решается на уровне президента клуба Наиля Маганова и Президента РТ Рустама Минниханова

Фото: president.tatarstan.ru

Почему «повис» вопрос с тренером «Ак Барса»

Как стало известно нашей редакции, на момент написания данного текста в «Ак Барсе» попросту нет понимания, кто возглавит команду в новом сезоне. В клубе попросту ждут решения, ведь данный вопрос находится за пределами компетенций генменеджера клуба Марата Валиуллина и решается на уровне президента клуба Наиля Маганова и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

На этой неделе Минниханов находился в Дубае с рабочей поездкой, в ходе которой Президент РТ работал на площадке Ежегодного инвестиционного форума. Сейчас он находится с рабочим визитом в Сенегале, причем в составе делегации Татарстана находится и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. В Казань Президент РТ должен вернуться в понедельник, поэтому на следующей неделе уже можно ждать каких-то кадровых свершений в «Ак Барсе».

На сегодняшний день известно, что переговоры с «Ак Барсом» провел Зинэтула Билялетдинов, о своей работе отчитался Дмитрий Квартальнов и предварительный интерес был проявлен по кандидатуре Олега Знарка. Давайте разберем шансы основных кандидатов.

Квартальнов пытается остаться в Казани, но его шансы призрачны

Де-юре Дмитрий Квартальнов до 30 апреля считается главным тренером «Ак Барса». Именно тогда истекает его контракт. По нашим данным, принципиальное решение о расставании со специалистом уже принято.

Работа Дмитрия Квартальнова в Казани многими оценивалась как последний шанс для тренера показать, что он способен бороться с топ-клубами за трофеи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако сам тренер еще предпринимает некие шаги, чтобы остаться в Казани. Очевидно, что вылет в стартовом раунде плей-офф – это явный провал для самой титулованной команды уровня «Ак Барса», и вряд ли Квартальнову удастся продлить контракт с «Ак Барсом». Но говорить о 100-процентном увольнении тренера пока нельзя.

Понять специалиста можно, его работа в Казани многими оценивалась как последний шанс для этого тренера показать, что он способен бороться с топ-клубами за трофеи. Трех сезонов в «Ак Барсе» Квартальнову для этого так и не хватило. Более того, собранный по крупицам чемпионский состав Билялетдинова за время правления Дмитрия Вячеславовича заметно поредел, а места чемпионов заняли хоккеисты, которые в большинстве своем ничем в Казани не запомнились.

Тренер, советник или менеджер: кем вернется Билялетдинов в «Ак Барс»

Переходим к Билялетдинову. Переговоры с «Ак Барсом» он действительно провел. Эту информацию нам подтвердили несколько независимых друг от друга источников. Хотя сам Зинэтула Хайдярович «включил разведчика» и держит интригу. Интереснее всего, что сам предмет переговоров доподлинно неизвестен. Некоторые СМИ утверждали, что он будет консультантом при тренере Олеге Знарке, но эта информация не соответствует действительности.

Помимо поста главного тренера Билялетдинову могли предложить руководящую должность Фото: © «Татар-информ»

По нашим сведениям, помимо поста главного тренера Билялетдинову могли предложить руководящую должность. Опять же, точных сведений пока нет, но напрашиваются логичные варианты:

Зинэтула Билялетдинов может стать промежуточной фигурой между «Татнефтью» и генменеджером «Ак Барса», заняв пост советника президента казанского клуба Наиля Маганова. Также он может занять пост генменеджера «Ак Барса». В таком случае Марат Валиуллин мог бы перейти на специально реанимированную для этих целей должность спортивного директора. Времена в стране нынче непростые. Гендиректору «Татнефти» Маганову, возможно, придется буквально в ручном режиме руководить нефтяным флагманом Татарстана. И в таких условиях у него будет меньше времени на оперативное управление «Ак Барсом». Поэтому нельзя исключить, что Билялетдинова могут назначить президентом хоккейного клуба при общем контроле со стороны «Татнефти» и лично Маганова.

Мотивированный Билл – лучший вариант на пост главного тренера «барсов»

Теперь что касается целесообразности работы Билялетдинова главным тренером «Ак Барса». Главный вопрос в мотивации специалиста. Тренер не раз говорил, в том числе и автору этого текста, что хочет отдохнуть от хоккея и не планирует возвращаться. Однако прошло около года, когда он последний раз публично заявлял об этом.

Несмотря на устойчивые мифы, именно Билялетдинов умеет работать с молодыми и воспитал целую плеяду местных хоккеистов, которые вышли на уровень топов КХЛ Фото: © «Татар-информ»

Если Билялетдинов отдохнул и жаждет работать, то это, конечно, лучший вариант для Казани. В короткое время он способен собрать новую команду и включиться в борьбу за четвертый Кубок Гагарина в истории «Ак Барса». На всякий случай напомним, что три предыдущих трофея казанцы завоевали именно с Билялетдиновым.

Несмотря на устойчивые мифы, именно Билялетдинов умеет работать с молодыми и воспитал целую плеяду местных хоккеистов, которые вышли на уровень топов КХЛ. Среди них символами «Ак Барса» стали Яруллин, Токранов, Ткачев, Гарипов и Лукоянов. Символично, что при Квартальнове от этой гвардии остался лишь Лукоянов, да и тот ощутимо сдал. Тот же Кирилл Петров начинал свой путь в большом хоккее также у Билялетдинова.

И не стоит забывать, что и легендарный «Капитан Татарстана» Данис Зарипов стал великим хоккеистом именно у Билялетдинова. Из «Мечела» он перешел в «Ак Барс» малоизвестным молодым игроком. Поэтому при новом-старом тренере те же Воронков и Галимов могут продолжить свое развитие и вырасти в действительно серьезных исполнителей.

Коллекционер трофеев Знарок – хороший вариант, несмотря на дурные мифы о нем

А кто, если не Билялетдинов, который может перейти на руководящую должность? Среди кандидатов называется Олег Знарок. Этот специалист единственный, кто может поспорить с Билялетдиновым по количеству Кубков Гагарина. На его счету два трофея с московским «Динамо» и один с питерским СКА. Более того, у Знарка есть также титул олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018. Да, эту победу российского хоккея многие не считают значимой, но факт есть факт.

Олег Знарок – единственный, кто может поспорить с Билялетдиновым по количеству Кубков Гагарина Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Насчет Знарка существует странный миф, что он может работать только с сильными хоккеистами и топ-составами. В питерском СКА так и было, но в московском «Динамо» у этого специалиста был откровенно средний состав, но это не помешало Знарку взять два Кубка Гагарина. Новак, Граняк, Яласваара, Квапил, Мосалев, Соин, Сопин, Цветков, Дерлюк, Пестунов, Толпеко, Бабенко, Горохов, Миронов, Коньков, Бойков – эти ребята, мягко говоря, не были топами в КХЛ и провели при Знарке свои лучшие сезоны в карьере. Да и выход еще более скромного ХК «МВД» в финал Кубка Гагарина при Знарке также удивил многих.

Андрей Разин – «темная лошадка»

Из других тренеров КХЛ большую симпатию болельщиков заслужил наставник «Северстали» Андрей Разин. Он при совсем скромных ресурсах вылепил очень симпатичную команду, которая в стартовом раунде плей-офф дала бой звездному московскому «Динамо». По слухам, в команде из Череповца серьезные финансовые проблемы, и перспективный тренер может освободиться.

Андрей Разин при совсем скромных ресурсах вылепил очень симпатичную команду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как изменится архитектура «Ак Барса» в новом сезоне после завершения краткосрочной эпохи Квартальнова? Это, пожалуй, главная интрига летнего межсезонья в КХЛ.