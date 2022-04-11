Зинэтула Билялетдинов близок к подписанию контракта с «Ак Барсом»

Как стало известно «Татар-информу», «Ак Барс» может объявить о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба.

По данным наших источников, переговоры сторон близки к завершению. В случае положительного решения, уже до конца недели «Ак Барс» объявит о заключении контракта с тренером — официально.

Напомним, что при Зинэтуле Билялетдинове «Ак Барс» стал самым титулованным клубом КХЛ, завоевав три Кубка Гагарина. Также на счету специалиста победы с казанцами в российской Суперлиге и Континентальном кубке и Кубке европейских чемпионов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса».

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.