В «Ак Барсе» рассмотрят вариант приглашения Немировски на пост главного тренера

Как стало известно «Татар-информу», казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения Дэвида Немировски на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что контракт специалиста с «Торпедо» был расторгнут по инициативе нижегородского клуба. Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло девятое место в Западной конференции и осталось за бортом плей-офф Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах омскому «Авангарду» (2-4). Контракт казанцев с главным тренером Дмитрием Квартальновым истекает 30 апреля. В Казани склоняются к тому, чтобы не продлевать соглашение со специалистом.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о кандидатах на пост главного тренера «Ак Барса».