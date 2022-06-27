Welt: Путин готовит для Запада новую сырьевую ловушку

Президент России Владимир Путин может поймать страны Запада в «новую сырьевую ловушку», считает корреспондент немецкой газеты Die Welt.

В материале отмечается, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и находится в поиске партнеров для помощи в добыче сырья, применяемого в том числе для изготовления электромобилей. По мнению автора, Россия является достойным претендентом на эту роль.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина. Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – говорится в статье.

Таким образом, если Москва станет партнером Боливии, то у Европы, кроме нефти и газа, возникнет еще одна «сырьевая зависимость» от России.

Напомним, 10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля. Однако разные страны ЕС в различной степени зависят от энергоресурсов из России и до сих пор не могут прийти к окончательному решению по этому вопросу.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру последовала и Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.