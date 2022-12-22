Washington Post рассказала о трех моделях США по окончанию конфликта на Украине

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает три варианта завершения конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

В ходе состоявшихся накануне переговоров американского и украинского лидеров в Белом доме власти США, по словам анонимного высокопоставленного сотрудника администрации, стремились «обсудить взгляды [Президента Украины Владимира Зеленского] на дипломатию». Их интересовало, что необходимо, чтобы Киев занял «максимально сильную позицию» за столом переговоров и сами переговоры начались как можно быстрее.

«Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Одна из них, часть <…> плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей украинской территории <…>, включая Крым и районы восточного Донбасса <…>. Другая — отход к линии разграничения 2014 года. Третья <…> будет включать Донбасс, но не Крым», — отмечает издание.

Зеленский дал понять, что не поддержит второй и третий варианты урегулирования конфликта, заявив, что мир может наступить только после восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

По словам источника газеты, в ходе личной встречи Байден поинтересовался у Зеленского, каков его собственный взгляд на завершение конфликта. Впрочем, собеседник WP признал, что «пока это своего рода академическая дискуссия», так как нет никаких признаков того, что российская сторона заинтересована в разговоре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Байден заявил об открытости Зеленского к достижению мира и заверил в готовности наращивать военную поддержку Украины. При этом, по его мнению, Президент РФ Владимир Путин «открыт для продолжения» конфликта.