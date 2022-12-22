Байден утверждает, что Президент Украины «открыт для достижения мира»

Украинский Президент Владимир Зеленский «открыт для достижения мира». Об этом утверждал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме Президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Президент Беленский (Байден оговорился — прим. ред.) Зеленский, вы дали понять, что он [Президент России Владимир Путин] открыт для продолжения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что российские власти «не намерены прекращать» военные действия, и добавил, что планирует в ближайшее время подписать законодательные инициативы с помощью Украине на десятки миллиардов долларов.