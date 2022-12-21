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Политика
21 декабря 2022  16:18

Шойгу предложил увеличить численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

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Численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, из которых 695 тыс. будут служить по контракту. Об этом на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек», — подчеркнул министр.

Напомним, что мероприятие проводит Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин.

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