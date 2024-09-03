«Взял пример со своих друзей»: в Челнах подписали контракты бойцы из Махачкалы и Москвы

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Татарстане сумму единовременной выплаты контрактникам увеличили до 2 миллионов рублей. Она начала действовать со 2 сентября. И полагается тем, кто подпишет документы с Минобороны России в республике. Жителям других регионов и иностранцам оплатят проезд и проживание на время оформления. Как правило, медосмотр, заполнение анкет занимают не более одного дня.

32-летний Руслан приехал из Махачкалы в Челны, чтобы заключить контракт на военную службу. Его друзья также подписали документы в военкомате Автограда. Свое решение поехать в зону СВО объяснил просто.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Очень много невинных людей страдает, сколько погибло детей, женщин, и друзья мои там также, поэтому решил поехать. Чем я хуже тех парней, которые там служат, отдают долг Родине, защищают мирных людей? Поэтому принял такое решение. Взял пример со своих друзей», — объяснил мужчина.

Александр также подписал контракт с Минобороны России. Свое решение он объяснил тем, что лучше быть на передовой, чем сидеть и слушать. Мужчина проживает в Москве, но сам родом из Курска.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У меня мама там жила. Но сейчас она эвакуировалась. В наш дом, где мы проживали, туда уже невозможно приехать, потому что территория — военная, то есть нежилая, гражданские лица там не могут находиться на данный момент. Она сейчас в эвакуации. Ее приняли родственники, помогли, разместили», — поделился Александр.

Марату 18 лет. Он тоже заключил контракт с Минобороны России. Скоро отправится в Комсомольск-на-Амуре, в морскую пехоту. Там молодой человек пройдет подготовку. Через несколько месяцев будет в зоне проведения СВО. «За ленточкой» находится его дядя. Молодой человек гордится им.

«Я думал пойти туда год. Чтобы быть опорой и поддержкой своей стране и своим родственникам, находящимся там. Прикрывать фланги», — говорит военнослужащий из Набережных Челнов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Оформление документов, прохождение медосмотра — все это занимает всего один день, говорят в военкомате. Приезжие из других регионов и городов получают сопровождение.

«Мы их встречаем на вокзалах, сопровождаем их полностью, размещаем в гостиницах. Оплачиваем билеты», — рассказал военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Со 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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